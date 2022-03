¿Las morenas también pueden ser rubias? Eiza González rompe el mito y se convierte en tendencia

El tinte rubio platinado es ideal para morenas, pues es un color que está muy en tendencia, rejuvenece el rostro, suaviza los rasgos de quien porta este tipo de tono en el pelo. Este tono de cabello es ideal para quienes buscan un cambio radical en su look y quieren iluminar el rostro. Por otro lado, Eiza complementó su nuevo look con unos labios rojos, cejas laminadas y bien definidas. Para resaltar su mirada usó sombra en tono nude y pestañas con rímel muy naturales.

Esta no es la primera vez que Eiza González demuestra que no hay que dejarse llevar por los estereotipos, en 2018 la actriz habló sobre algunas críticas que recibió por salir sin maquillaje a las calles de Barcelona. “Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje... Notas misóginas y como siempre, banales. ¿Queriendo causar morbo porque una mujer no está MAQUILLADA? Perdón, pero, ¿las mujeres tienen que estar en plano perfecto siempre o se pierde la ilusión? Qué estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años, me verán un millón de veces más sin maquillaje”, expresó.