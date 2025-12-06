Carlos Acevedo convive y recibe saludo especial de Bobby Pulido durante concierto en Saltillo
El portero de Santos Laguna y de la Selección Mexicana acudió al concierto estelarizado por Bobby Pulido y Alicia Villarreal, mientras vive un momento clave rumbo al Mundial 2026
Carlos Acevedo aprovechó un breve descanso en su agenda para asistir a “La Gran Posada de RCG”, uno de los conciertos más esperados del año en Saltillo.
El arquero de Santos Laguna compartió en sus redes sociales que estuvo presente en el evento realizado este fin de semana, donde destacó la participación de Bobby Pulido y Alicia Villarreal ante un estadio lleno.
Durante la presentación, Bobby Pulido incluso le envió saludos desde el escenario, gesto que Acevedo agradeció públicamente en sus historias de Instagram.
El portero subió una fotografía junto al cantante y escribió: “Gracias Bobby Pulido por tu amabilidad y gran concierto”.
Una noche especial en “La Gran Posada de RCG”
El espectáculo reunió a miles de asistentes en el Estadio Francisco I. Madero, donde la combinación de nostalgia y éxitos del regional mexicano marcó el ambiente.
Alicia Villarreal hizo vibrar al público con sus temas emblemáticos, mientras que Bobby Pulido interpretó clásicos como “Desvelado” en el marco de la gira que muchos señalan como su despedida de los escenarios.
La organización catalogó el evento como una de las noches más exitosas del año en la capital de Coahuila.
El presente de Acevedo rumbo al Mundial 2026
La presencia del portero en el concierto se da en un contexto clave para su carrera: Acevedo es considerado uno de los candidatos a integrar la lista definitiva de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.
Su continuidad como figura de Santos Laguna, su liderazgo dentro del vestidor y su participación en el proceso de Javier Aguirre lo mantienen firme en la disputa por un lugar entre los tres arqueros mundialistas.
El guardameta, quien debutó con el Tri en 2021, busca consolidarse en los próximos meses para llegar a la cita mundialista con ritmo y regularidad.
Su aparición en Saltillo muestra a un jugador relajado fuera de la cancha, pero enfocado en cerrar fuerte la temporada con miras al máximo reto de su carrera.