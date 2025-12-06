Carlos Acevedo convive y recibe saludo especial de Bobby Pulido durante concierto en Saltillo

Carlos Acevedo aprovechó un breve descanso en su agenda para asistir a “La Gran Posada de RCG”, uno de los conciertos más esperados del año en Saltillo.

El arquero de Santos Laguna compartió en sus redes sociales que estuvo presente en el evento realizado este fin de semana, donde destacó la participación de Bobby Pulido y Alicia Villarreal ante un estadio lleno.

Durante la presentación, Bobby Pulido incluso le envió saludos desde el escenario, gesto que Acevedo agradeció públicamente en sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: Toluca elimina a Monterrey en un 3-2 de alarido y avanza a la Final del Apertura 2025

El portero subió una fotografía junto al cantante y escribió: “Gracias Bobby Pulido por tu amabilidad y gran concierto”.

Una noche especial en “La Gran Posada de RCG”

El espectáculo reunió a miles de asistentes en el Estadio Francisco I. Madero, donde la combinación de nostalgia y éxitos del regional mexicano marcó el ambiente.

Alicia Villarreal hizo vibrar al público con sus temas emblemáticos, mientras que Bobby Pulido interpretó clásicos como “Desvelado” en el marco de la gira que muchos señalan como su despedida de los escenarios.