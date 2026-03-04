Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que un submarino estadounidense hundió un navío de guerra iraní mediante un ataque con torpedo en el océano Índico, en lo que describió como el primer hundimiento de un barco enemigo con este tipo de armamento desde la Segunda Guerra Mundial. “Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, indicó Hegseth en rueda de prensa. El anuncio fue respaldado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que confirmó que un submarino norteamericano atacó y hundió el buque de guerra iraní más importante en operación durante la actual ofensiva militar en Medio Oriente. TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán

OPERACIÓN ‘FURIA ÉPICA’: ESTADOS UNIDOS DETALLA OPERATIVO CONTRA IRÁN El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, explicó en un comunicado difundido por video en la red social X que la nave atacada “ahora tiene un agujero en su costado”, y señaló que la acción forma parte de la Operación Furia épica. De acuerdo con el mando militar, esta campaña moviliza más de 50 mil efectivos, 200 aviones de combate, dos portaaviones y bombarderos estratégicos. Según datos proporcionados por el CENTCOM, hasta el momento las fuerzas estadounidenses han destruido 17 barcos iraníes y atacado cerca de 2 mil objetivos empleando más de 2 mil municiones. También reportaron la degradación sustancial de las defensas aéreas iraníes y la eliminación de cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones.

Bombarderos B-2, B-1 y B-52 participaron en ataques contra instalaciones estratégicas y puestos de mando. El comando afirmó que actualmente "no hay un solo barco iraní en navegación" en el golfo Arábigo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán. Cooper comparó la ofensiva con la campaña de "shock y pavor" de 2003, al señalar que la actual operación fue casi el doble de intensa en sus primeras 24 horas. Añadió que los ataques han continuado de manera ininterrumpida en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, en coordinación con unidades israelíes.

IRÁN LANZÓ MÁS DE 500 MISILES BALÍSTICOS Y 2 MIL DRONES EN RESPUESTA AL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS En respuesta a la ofensiva estadounidense, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y más de 2 mil drones, de acuerdo con el comandante del CENTCOM. Cooper señaló que los ataques iraníes han impactado a civiles y muestran una disminución en la capacidad ofensiva del régimen. Asimismo, indicó que Estados Unidos mantiene operaciones de selección dinámica de objetivos y continúa rastreando lanzadores móviles con el objetivo de neutralizar la capacidad de ataque remanente. El almirante subrayó que el objetivo militar estadounidense es eliminar la capacidad de Irán de amenazar intereses de Estados Unidos y de sus socios, y que la operación continuará hasta cumplir los objetivos definidos por la administración norteamericana.

HUNDIMIENTO REPORTADO CERCA DE SRI LANKA La Marina de Sri Lanka informó que un buque de guerra iraní se hundió este miércoles cerca de aguas territoriales del país, a 74 kilómetros del puerto de Galle, en el océano Índico. El ministro de Exteriores, Vijitha Herath, anunció en el Parlamento que al menos 180 tripulantes se encontraban a bordo de la fragata Iris Dena cuando se emitió la señal de socorro. Autoridades navales desplegaron dos embarcaciones y un avión para participar en la operación de rescate, logrando salvar a 35 personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en Galle. También se reportaron 30 marinos heridos. Ni Sri Lanka ni el CENTCOM precisaron si se trata de la misma embarcación mencionada en el comunicado estadounidense.

