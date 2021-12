El día en que Carmen Salinas estuvo en la cárcel... ¡a los 6 años de edad! (video)

“Me daba mi dinero Tere, la “borracha”, mis centavos, También Consuelo y Julia Paleta . Llegó su pareja y empezaron a tomar los dos y transcurrió el tiempo y empezaron a pelearse y se empezaron a decir de groserías, y yo cante y cante, haciéndome la turista. En una de ésas, se empiezan a agarrar hasta a golpes y yo me acuerdo que no paraba de cantar. Y no faltó la vecina chismosa que le hablara a la policía”.

“Vino la policía; obviamente entraron los policías, llegó ‘la Julia’, que es una camioneta donde suben a la gente que se llevan, antes le decían, a la Comandancia de Policía, Y que me dice a mí: ‘Vengase, mija. Vengase para que me siga cantando’, y que me agarra de la mano y que me lleva con ella. Me subieron a “la Julia” junto con ella... Decía: ‘Es mi hija y me la voy a llevar conmigo’, y que me lleva con ella. Me metieron a la cárcel con ella, ahí donde estaban todas las mujeres”, expresó.

Ante la ausencia de la actriz, la madre de la famosa comenzó a buscarla entre los vecinos, hasta que le anunciaron que se la habían llevado detenida.

“Empieza mi mamá a buscarme en toda la vecindad: ‘¿No han visto a Carmelita?’, preguntaba mi mamá, hasta que le dijeron: ‘No, doña Carmen, desde hace rato se llevaron a Tere y se llevó a la niña’ y ahí va mi mamá a la Comandancia de Policía a hablar con el comandante”.

Tras la aventura, Carmen Salinas dijo que ya en su casa que entregó el dinero a su mamá para que pudiera comprar alimentos para ella y sus hermanos.

“Ésa es la anécdota de cuando Carmen Salinas estuvo en la cárcel, de niña, porque de pronto la adoptó una borrachita a la que ella nunca va a olvidar. Yo jamás te olvidaré, Teresita, estés donde estés”, finalizó.

La coahuilense dijo que se inspiró en Julia Paleta para crear uno de sus célebres personajes, ‘La Corcholata’.