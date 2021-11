El guión de Dune fue escrito en un software MS-DOS obsoleto

Si has visto la nueva película de Dune o al menos sus trailers, probablemente habrás notado los increíbles efectos y paisajes que se muestran en la película, lo cual se debe a la avanzada tecnología que permite desarrollar tal cinematografía en la actualidad.

Sin embargo, en el caso del guión, sucedió exactamente lo contrario, ya que se utilizó un programa desactualizado para escribirlo.

Eric Roth, el guionista de esta adaptación cinematográfica, utilizó un antiguo programa llamado Movie Master: un software de hace 30 años que solo se ejecuta en MS-DOS, el sistema operativo desarrollado por Microsoft en 1981.

Roth es mejor conocido como el guionista de Forrest Gump, por la que ganó un Oscar en 1994, y por sus otros guiones nominados al Oscar, The Insider, Munich, The Curious Case of Benjamin Button y A Star Is Born (2018).

Su guión más reciente, Killers of the Flowers Moon, se encuentra actualmente en posproducción con el director Martin Scorsese.

Para adaptar Dune, la novela de ciencia ficción de 1965 de Frank Herbert, Roth trabajó con el guionista Jon Spaihts (a quien le debemos Prometheus y Doctor Strange) y su trabajo finalmente fue llevado a la pantalla grande por el director Denis Villeneuve.

El método arcaico de Roth

En una entrevista de 2014, Roth dijo: “Estoy trabajando en un viejo programa de computadora que ya no existe”, refiriéndose al legendario Movie Master. Y continuó usándolo al menos hasta 2018, cuando escribió el guión de Dune, como sugirió en un podcast el año pasado.

En la misma entrevista de 2014, mientras Roth hablaba de su rutina de trabajo, abrió una ventana de DOS en Windows XP y lanzó Movie Master 3.09 usando un viejo teclado beige.

Como dice Roth, debido a que su método es tan antiguo, sus colegas no pueden obtener sus guiones a través de Internet; ni siquiera pueden enviarles un correo electrónico. Roth le da al equipo una copia impresa para escanear, luego cada uno coloca el guión en su computadora.

Para Roth, usar este viejo método “es mitad superstición y mitad miedo al cambio”. Sin embargo, trabajar sin conexión a Internet también hace que su trabajo sea difícil de piratear y, como él menciona, evita distracciones.

El programa solo le permite escribir hasta 40 páginas, de lo contrario el sistema se quedará sin memoria. Pero eso es exactamente lo que le ayuda a estructurar sus guiones. “Me gusta porque separa los actos. Si no lo he dicho en 40 páginas, me doy cuenta de que estoy empezando a tener problemas ”, dice Roth.

Para muchos, la elección de este escritor puede parecer absurda, pero es apropiada para el mundo Dune de Herbert, donde todas las supercomputadoras y robots inteligentes han sido prohibidos.

De hecho, todos los cálculos complejos los realizan humanos especialmente entrenados llamados Mentats.

Aunque la mayoría de los guionistas de hoy usan programas modernos como Final Draft, dejando software como Movie Master al pasado, Herbert probablemente estaría orgulloso de Roth por no avanzar con la nueva tecnología como lo hizo en la novela.

Otros escritores que prefieren el software discontinuo

Roth no es el único escritor que utiliza software antiguo para producir sus obras. George RR Martin usó el software MS-DOS WordStar 4.0 para escribir todos los libros de Game of Thrones.

En el programa de televisión de Conan en 2014, el autor dijo que le gustaba la simplicidad de este software de 1978 y que no le gustaba la corrección automática y los correctores ortográficos modernos. “Si quisiera una letra mayúscula, habría escrito una letra mayúscula. Sé cómo funciona la tecla “shift” ”, bromeó esta vez, provocando una risa entre la audiencia que lo acompañaba.

Como George RR Martin, otros escritores de ciencia ficción prefieren utilizar este programa del pasado, como Robert James Sawyer (The Terminal Experiment).

Sawyer ha escrito un artículo completo explicando por qué WordStar es su software de escritura favorito, aunque ha pasado por WordPerfect, Word, MultiMate, Sprint, XyWrite y todos los demás programas de procesamiento de texto para MS-DOS o Windows.

En el artículo, Sawyer afirma que WordStar ayuda a lograr una composición creativa con su interfaz diseñada para mecanógrafos. De hecho, este software se lanzó en 1979, antes de que se estandarizaran los teclados de computadora.

En el pasado, la mayoría de los teclados no tenían teclas de flecha para mover el cursor o teclas de función especiales para emitir comandos. Estos teclados solo tenían el diseño de máquina de escribir estándar: un diseño QWERTY, teclas alfanuméricas y una tecla de control.

Según Sawyer, muchos escritores también prefirieron WordStar: Roger MacBride Allen, Gerald Brandt, Jeffrey A. Carver, Arthur C. Clarke, David Gerrold, Terence M. Green, James Gunn, Matthew Hughes, Donald Kingsbury, Eric Kotani, Paul Levinson, Vonda McIntyre, Kit Reed, Jennifer Roberson y Edo van Belkom.

Y como relata en su ensayo, estos fueron criticados por los usuarios de WordPerfect, software que era igual de antiguo, pero que fue actualizado y reemplazado a WordStar a principios de la década de 1990.

De cualquier manera, lo importante es que programas como WordStar y Movie Master, tan antiguos como son, hagan su trabajo, que consiste en albergar los asombrosos trabajos de escritores como Eric Roth.

De hecho, en su primer fin de semana, Dune recaudó 41 millones de dólares en taquilla, sin contar los números masivos de transmisión en HBO Max.