El legado millonario de las leyendas del rock es deseado por las grandes empresas discográficas

En su caso, la compañía Universal Music acaba de adquirir toda su creación artística, que incluye grandes éxitos como ‘ Sweet Carolin e’ o ‘ Red Red Wine ’, aunque no ha trascendido la cifra de una transacción que con los precedentes conocidos se supone también multimillonaria, ya que además del repertorio artístico ya publicado de Diamond se suman 110 temas no publicados, un álbum pendiente de publicación y un archivo de vídeos.

“Neil Diamond es, por definición, un verdadero compositor universal. Su inmenso catálogo de canciones y grabaciones incluye algunos de los temas más celebrados e imperecederos de la historia de la música”, destacó en la nota Lucian Granger, presidente y consejero delegado de Universal Music Group, discográfica con la que el artista trabaja desde hace años.

Acuerdo similar al alcanzado por ‘The Boss’, ya que Springsteen ha formado parte del sello discográfico Columbia Records -integrante del grupo Sony- desde el comienzo de su carrera en 1973, una de las más brillantes de la historia del rock, con más de 120 millones de álbumes vendidos de sus más de 30 trabajos, entre ellos algunos tan célebres como ‘Born to run’, ‘The river’ o ‘Born in the USA’.

El músico estadounidense tenía los derechos sobre su música desde que renegoció su contrato con la discográfica en la década de los 90, y ha cerrado la venta más alta de este tipo en el mundo de la música por la creación de casi cinco décadas.

Las canciones que Bob Dylan ha compuesto durante más de 60 años de trayectoria musical son propiedad de su discográfica Universal Music desde hace algo más de un año, cuando el grupo adquirió los derechos sobre el trabajo del premio Nobel de Literatura por un valor de 400 millones de dólares.

