¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones

Definitivamente, la vida de muchos adultos, jóvenes y niños ha sido acompañada por personajes, historias y memorias por generaciones, y una de ellas es la de Pokémon, ya sea por su serie animada, sus videojuegos, juguetes o su presencia en la música, internet e incluso en libros. La franquicia japonesa es una de las más populares y de las que más factura a 30 años de su lanzamiento oficial. En VMÁS te compartimos algunos de los hechos que han dejado huella de la mano de Pokémon. El personaje de Pikachu es conocido desde que fue señalado como “satánico” hasta convertirse en el “enemigo” de los pseudo fans por verlo en todas partes. Y aunque estés adentrado en los videojuegos, en el anime o solo en el exitoso Pokémon GO, la compañía nos invita a compartir: ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Este aniversario es una buena razón para elegirlo si aún no lo tienes.

¡ATRAPA TODOS LOS DATOS! Inspiración. La idea original de Pokémon nació de la pasión del desarrollador Satoshi Tajiri por coleccionar insectos en su infancia. ¿Qué es la Pokédex? La Pokédex es una enciclopedia electrónica portátil de alta tecnología, generalmente entregada por profesores Pokémon a los entrenadores para registrar datos de las especies vistas o capturadas. Funciona como una guía detallada que incluye tipos, descripciones biológicas, hábitats, evoluciones, pesos, alturas y curiosidades.

Ganancias. La franquicia de Pokémon lidera los ingresos entre las franquicias a nivel mundial. Tiene un valor estimado de 288 mil billones de dólares, según el medio Civixplorer. ¿El Vaticano es enemigo? El Vaticano, a través de sus medios oficiales a principios de los 2000, dio su aprobación a Pokémon, declarando que la franquicia no tenía “efectos morales dañinos” y estaba basada en la “amistad intensa”. En respuesta a críticas religiosas, se valoró su “imaginación inventiva” y se desmintieron rumores sobre supuestos ritos satánicos. Llegada a México. El guionista y experto en videojuegos Gus Rodríguez presentó a Pikachu y el concepto de Pokémon en el programa Nintendomanía, vaticinando su éxito masivo.

La serie: su mejor comercial. En México, la serie llegó a las pantallas de televisión por cable en 1998; semanas después se proyectó por Canal 5 de Televisa, lo que le dio consolidación en el medio y entre las infancias. Los tazos. En 1999, la empresa Sabritas lanzó su colección de Pokemontazos, los cuales se mantuvieron hasta principios de 2001, actualizándose con nuevos personajes. Actualmente se siguen vendiendo como objetos coleccionables. Los juguetes. Uno de sus principales canales de ganancias. Actualmente, a nivel internacional, la marca Jazwares tiene los derechos de la franquicia en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Australia, mientras que en Japón las figuras y peluches son producidos desde su lanzamiento por la marca Tomy.

¿Cuántos son? Hasta un día antes de la celebración del 30 aniversario existen 1,025 Pokémon oficialmente presentados. Sin embargo, cuando se lanza el tráiler de una nueva generación se presentan más y la cifra aumenta hasta el debut del videojuego. Ash y su salida. En 2023, el personaje de Ash dejó de ser el protagonista de la serie tras 25 temporadas, en más de 1,200 episodios y 23 películas. Su salida se dio en una minitemporada especial en la que se despedía de todos sus Pokémon y en la que se explicaba qué es un maestro Pokémon, frase con la que inició la aventura en la serie animada. Regiones. Las primeras regiones del videojuego y de la caricatura fueron inspiradas en zonas de Japón. Sin embargo, a partir de la quinta generación, perteneciente al juego ‘Pokémon Blanco y Negro’, se inspiraron en Nueva York; posteriormente en Francia con ‘Pokémon X y Y’; en Hawái con ‘Pokémon Sol y Luna’; en Reino Unidos con ‘Pokémon Espada y Escudo’; y en la Península Ibérica con ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’.

Juego de Cartas. El juego de cartas es otra de las líneas de productos más exitosas de la franquicia. Hasta julio de 2025, la empresa reportó la existencia de 17 mil 600 cartas diferentes distribuidas en diversas colecciones. Torneos en la vida real. Los torneos oficiales de Pokémon (Serie de Campeonatos) son eventos competitivos organizados por Play! Pokémon, donde entrenadores de videojuegos (VGC), el Juego de Cartas Coleccionables (JCC) y Pokémon GO compiten para ganar premios, sobres y Championship Points (CP). Estos puntos permiten clasificar al prestigioso Mundial de Pokémon anual. Más costosa. El luchador Logan Paul rompió récord con la histórica venta de una carta Pokémon. La codiciada pieza ‘Illustrator’ de Pikachu, una de solo 39 existentes, alcanzó los 16.4 millones de dólares en una subasta internacional.

Campaña 30 años. Cantantes y actores internacionales han hecho públicamente manifiesto su gusto por los personajes o la franquicia. En el Super Bowl, la empresa estrenó un comercial protagonizado por Lady Gaga, Jisoo, Noa Trevor y más, junto a personajes como ‘Jigglypuff’, ‘Eevee’ y ‘Psyduck’. En canciones. Los personajes de Pokémon han formado parte de canciones; por ejemplo, Doja Cat menciona a ‘Alakazam’ en su sencillo ‘Need to Know’; el grupo de k-pop ‘Lesserafim’ lo hace en su canción ‘Crazy’; y Bad Bunny ha hecho referencias en su música: el artista ha mencionado a Pokémon, incluyendo a ‘Lugia’ y ‘Ho-Oh’ en sus temas, y se ha autodenominado ‘Articuno’ en una canción. El éxito sorpresa: Pokémon Go. En 2016, la empresa, junto a Niantic, llegó a los celulares con el lanzamiento de Pokémon Go, una aplicación en la que los usuarios pueden atrapar a sus personajes en “la vida real”. Sus ingresos han superado los 8 mil millones de dólares en acumulado, al menos hasta enero de 2025.

Inspirado en Donald Trump. En 2016, en el juego ‘Pokémon Sol y Luna’, se lanzó un Pokémon llamado ‘Gumshoos’, el cual tiene similitudes físicas con el presidente estadounidense. Aunque la compañía no negó ni confirmó la referencia, los fans y el público en general señalaron las semejanzas. Pokémon y el ICE. En septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un video sobre redadas de ICE, musicalizado con la canción de Pokémon y acompañado de la frase de la caricatura japonesa: “¡Atrápalos a todos!”, haciendo referencia a los migrantes ilegales. Horas después, la empresa negó haber otorgado los derechos de la música o estar involucrada en la creación del video. Pikachu, el elegido. La revista Time incluyó a Pikachu en su lista “The Best People of 1999”, en segundo puesto, justo por detrás de Ricky Martin, siendo el primer personaje de anime y videojuegos japoneses en lograr el reconocimiento.

‘Greninja’, el favorito del mundo. En 2020, Google realizó una encuesta internacional para conocer a los Pokémon favoritos de la audiencia; ahí, ‘Greninja’ quedó en la primera posición, seguido por ‘Lucario’. El tercer lugar fue para el fantasma ‘Mimikyu’, el cuarto para el clásico ‘Charizard’ y el quinto para ‘Umbreon’. Políticos y Pokémon. Hace semanas comenzó en redes sociales el trend de crear, con ayuda de la IA, las imágenes del que sería tu equipo si existieran los Pokémon. En el reto se sumó el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, quien compartió que su elección para “salvar” a México sería ‘Dragonite’, ‘Sirfetch’d’, ‘Blissey’, ‘Cinderace’, ‘Shaymin’ y ‘Hawlucha’.

Inspirados en México. Existen más de mil criaturas inspiradas en animales, objetos, comidas, deportes, leyendas y aspectos de diversas culturas. Fue ahí donde la compañía y sus diseñadores encontraron en México el potencial para dar vida a ‘Hawlucha’ y ‘Mega-Hawlucha’, inspirados directamente en la lucha libre y en Rey Mysterio. Día de Muertos. De manera mensual, en Pokémon Go existen diversos eventos y fechas conmemorativas. Fue ahí donde la compañía introdujo personajes con elementos de la cultura mexicana: ‘Cubone’ y ‘Duskull’ con corona de cempasúchil, además de otros como ‘Litwick’, ‘Fidough’ y ‘Greavard’, que hacen alusión al altar de muertos.

Una vieja polémica. En diciembre de 1997, más de 600 niños fueron hospitalizados en Japón por el episodio 38 de la primera temporada. Este capítulo contenía diferentes destellos y movimientos de cámara que provocaron que más de 600 niños sufrieran ataques epilépticos. Debido a esto, la emisión del anime se paralizó durante cuatro meses y el episodio nunca fue transmitido en el resto del mundo. Nombres de los profesores. Todos los nombres de los profesores en los videojuegos principales corresponden al nombre de algún árbol o planta en algún idioma. Por ejemplo, ‘Oak’ significa roble, ‘Elm’ significa olmo y ‘Kukui’ proviene del árbol nacional de Hawái. Eso solo cambió en el juego de 2023, cuando los nombres ‘Turo’ y ‘Sada’ se refieren a la dinámica del futuro y el pasado de la historia.

Primer live action. La película ‘Pokémon Detective Pikachu’ destaca por la voz de Ryan Reynolds, el CGI que integra Pokémon realistas y la participación de Ikue Ohtani (voz original de Pikachu). Se basa en el videojuego de 3DS, pero altera la trama del padre de ‘Tim’. ¿Dónde verlo? Actualmente, la serie se encuentra dividida en varias plataformas y canales. En México, las primeras temporadas pueden verse en Azteca 7 de TV Azteca. Netflix tiene en su catálogo la serie ‘Horizontes Pokémon’, ‘Pokémon X y Y’, ‘Viajes Pokémon’ y la primera temporada de la serie. Roku TV tiene los derechos de ‘Pokémon Sol y Luna’ y ‘Pokémon Diamante y Perla’; Prime Video cuenta con ‘Pokémon Blanco y Negro’; Pluto TV tiene un canal exclusivo con las primeras temporadas; y en el canal oficial de YouTube de Pokémon TV se pueden disfrutar de la temporada 1 a la 9. Pokémon en Saltillo. La Alameda de Saltillo es conocida como uno de los lugares oficiales para la realización de actividades de Pokémon Go. Incluso en Facebook existen grupos y chats donde se comparte esa información. También existe el perfil del lugar denominado La Parvada, donde se realizan juegos y actividades con el TCG de Pokémon.