El ‘Spider-Verse’ reúne a los saltillenses en los cines

Aunque “Spider-Man: No Way Home” podría parecernos una película más dentro del gran catálogo de películas de superhéroes que Marvel Studios se ha encargado de desarrollar, hay algo más grande detrás de esta producción. A pesar de que Marvel ha sido demasiado cauteloso al momento de mostrar avances, hay algunas cuestiones que hicieron que los fans comenzaran a desarrollar sus propias teorías sobre lo que pasaría en esta tercera entrega.

La aparición de los villanos que pertenecieron a las sagas anteriores protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield dio pie a que fanáticos en redes sociales comenzaran a armar una teoría en particular, hablamos de ver por primera vez en pantalla grande (en live-action, pues recordemos que Sony lanzó en 2018 ‘Spiderman: Into the Spider-verse’ ) el ‘Spider-Verse’, es decir, la aparición de los tres distintos Spiderman interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Y es que no es una idea que surgió de la nada, pues en los cómics del personaje, esta unión de los universos es una de las historias más llamativas que nos ha podido brindar Marvel Comics, una que los fans llevan pidiendo a gritos durante años para la pantalla grande.

Sin duda, Spider-Man es unos de los superhéroes más queridos por la cultura popular, y el simple hecho de que exista la posibilidad de poder ver a sus tres distintas versiones en una misma película, es motivo suficiente para provocar euforia en cada persona, sea fanático o no.