Dirigida por Jon Watts, y protagonizada por Tom Holland , Andrew Garfield y Tobey Maguire, “Spider Man: No Way Home” fue la cinta más taquillera del 2021, su llegada a la pantalla grande fue todo un fenómeno global por la historia y la importancia que tiene este personaje en los cómics y la cultura pop.

¿Por qué no llegó a Disney +?

Muchos nos hemos preguntado por qué la película no está disponible en Disney+, plataforma de Marvel Studios. La razón es por los derechos de autor que Marvel le vendió a Sony hace más de dos décadas, por ende, la compañía japonesa tiene el control creativo del superhéroe, es decir, que Sony decidió mandar el ‘spiderverse’ a HBO Max.

Algo que no ha agradado a los fans de Spider-Man pues les gustaría que el arácnido perteneciera completamente a Marvel. Probablemente por ello, el estrenó de la película en HBO no emocionó mucho a sus seguidores en redes.

Una versión extendida

A principios de junio, Marvel había revelado que planeaba reestrenar “Spider- Man: No Way Home” con material inédito, haciendo así una versión extendida. Ahora sabemos que esta se llamará “Spider Man: No Way Home – The More Fun Stuff Versión” y llegará a los cines mexicanos el 1 de septiembre.