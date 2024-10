El viaje de One Direction: De “The X Factor” a la separación que sorprendió al mundo

Un concurso de televisión fue el punto de partida de cuatro talentos que se unieron para formar una de las boy bands más exitosas de los últimos años. El grupo británico One Direction nació en el popular programa The X Factor en 2010, bajo la supervisión del productor Simon Cowell, quien decidió juntar a Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, y posteriormente, Zayn Malik, para crear una fórmula explosiva que conquistaría la industria musical global.

Con canciones inolvidables como “What Makes You Beautiful”, “Drag Me Down”, “Story of My Life”, “Best Song Ever” y “One Thing”, One Direction rápidamente capturó los corazones de millones de fanáticos. La banda no solo se posicionó en lo más alto de las listas musicales, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, llenando estadios alrededor del mundo y estableciendo récords con cada lanzamiento.