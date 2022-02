Elden Ring, el juego más esperado ya tiene crítica y calificación

El pasado 25 de febrero se estrenó uno de los videojuegos más esperados del 2022 ‘Elden Ring’ de los desarrolladores ‘From Software’, también creadores de Dark Souls. El cual prometía tener un éxito abrumador, hoy a un día de su estreno la prensa ya ha valorado a ‘Elden Ring’ como uno de los mejores juegos de los últimos años.

Por su parte, ‘metacritic’ el portal más conocido a la hora de ver la valoración de un juego, lo valoró con 97 puntos, algo increíble, pero esperado para un juego de esta categoría, el cual está basado en los mitos de George R.R. Martin (creador de Game of Thrones). Sin embargo, no todo ha sido bueno para ‘Elden Ring’, ya que el juego presenta ciertos errores de optimización en la versión para PC, por lo que, los jugadores de Steam no han dudado en lanzar algunas críticas negativas.

Sin embargo, From Software y Bandai Namco Entertainment, empresa encargada de su publicación ya están al tanto de los errores, y trabajando en ellos para que todos los jugadores, tanto de consolas como de computadoras puedan disfrutar la misma experiencia, así lo anunció Bandai Namco, a la vez que pidió disculpas por las malas experiencias. “Actualmente estamos experimentando algunos problemas que impiden que el juego funcione correctamente en algunas condiciones. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y les pedimos paciencia” publicó Bandai Namco a través de su sitio web.

Por su parte, el videojuego aseguran ciertos usuarios ‘no es para todos’ debido a su nivel de dificultad, así lo describió un usuario en Steam: “Este juego no es para todos, ‘el souls más accesible’ jajaja. Prepárate para dedicar a cada boss al mínimo dos horas. No, no hay atajos ni diferentes formas de jugar, por mucho que subes de nivel te matan a dos golpes, así que a estudiar coreografías. Jugar solo si te odias a ti mismo” se puede leer en su reseña.