‘Ellos traerían el guacamole’; Jimmy Kimmel se burla de AMLO por ausencia en Cumbre

Con tono burlesco, James Christian Kimmel, mejor conocido por su programa “Jimmy Kimmel Live!”, hizo mención sobre la Cumbre de las Americas, a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a asisitir.

En dicho programa, AMLO no es el primer político en ser mencionado, de hecho, es un show muy conocido y popular en Estados Unidos, donde miles de celebridades y personajes famosos asisten a dar entrevistas. Por ello, se conoce su ácido humor al momento de “criticar” a personas del ambiente popular.

“El presidente mexicano no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo”, bromeó. “No tener a México es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abajo; en segundo, se suponía que ellos traerían el guacamole”.

