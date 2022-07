Emilia Clarke ‘perdió’ partes de su cerebro después de sufrir dos aneurismas grabando ‘Game of Thrones’

Emilia Clarke dice que le falta “una buena parte” de cerebro después de sufrir dos aneurismas en 2011 y 2013.

“Hay una buena cantidad de mi cerebro que ya no se puede usar, es notable que pueda hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión”, dijo Emilia Clarke al programa “Sunday Morning” de BBC One. “Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, añadió la protagonista de “Game of Thrones”.

La intérprete de 35 años se lo toma con humor, al señalar que “¡Falta bastante!” de su cerebro, “lo que siempre me hace reír”. Explicó que la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, “pero luego, lo que falta, desaparece”.

La actriz experimentó su primer aneurisma, que le provocó un derrame cerebral y una hemorragia subaracnoidea, poco después de terminar el rodaje de la primera temporada de “Game of Thrones” en 2011.