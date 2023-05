Hoy se está celebrando el 4 de mayo, también conocido como “May The 4th Be With You”, que en nuestro país se traduce literalmente como “Que la Fuerza te acompañe”.

Básicamente, es el día de mayor celebración de la saga galáctica de Star Wars. Desde hace unos años, esta cita se ha convertido en algo muy importante para Lucasfilm.

Por ese motivo, no sorprende que desde la producción hayan apostado por dos nuevas series de televisión... ¡Que ya están disponibles!

La primera de ellas es Star Wars: Visions – Volumen 2.

Se trata de la segunda temporada de la serie de animación de Disney+ que sorprendió a todo el mundo.

Es una serie antológica con cortometrajes de animación que no tienen conexión entre sí.