“(J.R.R. Tolkien) es el origen de todas las historias de fantasía que disfrutamos hoy en día, ‘Harry Potter’, ‘Star Wars’, de ‘Game if Thrones’ no existirían sin ‘El señor de los anillos’, y el poder volver a la base y llevarlos a la pantalla, para mí es un sueño”, aseveró Bayona en la premier de “Lord of the Rings: The Rings of Power” en Latinoamérica en la Ciudad de México.

Gran parte del elenco visitó México en donde pasará un par de días haciendo promoción de lo que se vaticina es la serie de ficción televisiva más cara de la historia.

“La presión nunca viene por el presupuesto, hemos tenido los medios que necesitábamos. La presión viene más de cómo contar una historia y volver a La Tierra Media, otra vez que la gente tiene muchas ganas de volver ahí y no defraudarle”, explicó Bayona.

El origen y la creación de los anillos de poder forma parte de la propuesta de Patrick McKay y J.D. Payne en esta serie compuesta ocho capítulos que estrenará el 2 de septiembre por Prime Video.

