‘Endulza’ Timothée Chalamet a redes con tráiler de ‘Wonka’

El carisma, sonrisa y actitud relajada de Timothée Chalamet ha conquistado a la audiencia desde su llegada al cine bajo el proyecto de ‘Call Me by Your Name’ y ha probado su capacidad para diferentes personajes en filmes como ‘Dune’, ‘Mujercitas’ y otros más.

Con ese historial detrás de él, fue seleccionado para dan vida al nuevo Willy Wonka bajo la dirección de Paul King.

Paul King, conocido por su trabajo en las películas de Paddington, elogió la actuación de Chalamet, destacando su habilidad para dar vida a un Wonka divertido, travieso y misterioso, al tiempo que aporta un gran corazón al personaje. King también mencionó que la película celebrará los musicales antiguos e incluirá algunos números musicales impactantes.