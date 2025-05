$!¡Cuidado! Estos errores podrían anular tu voto en las elecciones del Poder Judicial

- Si los números no se colocan dentro del recuadro correspondiente, pero están claramente escritos en otra zona de la boleta , también se considerará válido.

- Si el nombre o número escrito en la boleta no corresponde a ninguna candidatura registrada , como colocar apodos, nombres de artistas o personajes de la cultura popular, la boleta se anula en su totalidad.

- Si se tacha un número incorrecto y se intenta corregirlo, pero l a corrección no es clara o genera ambigüedad, el voto también será inválido.

- Si se elige a más personas de las permitidas por género o cargo, se anulará completamente la boleta al no poder determinar una intención clara.

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE BOLETAS COMPLETAS Y RECUADROS INDIVIDUALES

El INE ha explicado que, en esta elección, una boleta no necesariamente será anulada por completo si contiene errores. Se podrá distinguir entre recuadros no utilizados (es decir, sin marcas claras) y otros con marcas válidas. Solo se anulará la boleta completa si no se identifica al menos un voto claro y permitido.

Además, se cuidará que las marcas válidas no excedan el número máximo de votos permitidos por género o por cargo, lo que podría generar la anulación total.

Otro elemento relevante es que las personas auxiliares del INE no tendrán la facultad de decidir sobre la validez o nulidad de los votos. Su función será únicamente capturar la información tal y como aparece en las boletas dentro del Sistema de Cómputos Distritales del Poder Judicial de la Federación.

El INE también ha aclarado que no se reservarán votos para discusión posterior en los consejos distritales, salvo en tres casos específicos:

1. Boletas extraídas totalmente en blanco, sin marcas de ningún tipo.

2. Presencia de una boleta de otro tipo de elección dentro del paquete.

3. Desajuste entre el número de boletas depositadas y la cantidad de personas registradas como votantes.

Ante la complejidad de este proceso, el INE recomienda a la ciudadanía informarse previamente sobre cómo llenar correctamente la boleta, cuáles son las candidaturas válidas y cuántos votos pueden emitirse por cada cargo. En caso de duda, puede consultarse la información oficial disponible en el sitio web del INE.