Entrevista de lujo: Conquista Viola Davis taquillas, premios y corazones con su talento

Ya había sido reconocida con un Oscar después de cuatro nominaciones, pero en una ceremonia especial en la sala principal del Hotel Caesars Palace de Las Vegas, la sorprendieron por completo con otro trofeo. Ella pensaba que iba a presentar el adelanto de la nueva producción The Woman King (inspirada por una historia real africana). Pero, cuando se estaba por despedir llegó la gran sorpresa, al coronarla como la Pionera del Año con el premio Cinemacon Trailblazer of the Year, en la misma época en que también recibió en Cannes el premio 'Women in Motion' de la fundación Kering, en manos del esposo de Salma Hayek, François-Henri Pinault. Y en un momento donde se destaca como la actriz afroamericana más premiada del cine, también acapara nuevos premios la autobiografía 'Finding Me: Memoir'. ¿Recuerda aquel momento en que se le ocurrió que la actuación podía llegar a ser una buena forma de vida? Tenía 9 años cuando vi por primera vez una actuación de Cicely Tyson (nominada al Oscar por 'Sounder' en 1973 y después interpretó a Constantine en 'The Help'). Fue un momento de transformación radical porque pude creer en algo mucho más grande que mi propio mundo. Fue como tocar tierra, porque con ella nació una nueva generación de artistas y es lo que yo quise hacer con mi trabajo.

¿Soñaba en interpretar algún estilo de personajes en particular? Como actriz, yo quería interpretar personajes que nunca se hubieran visto antes en un cuerpo como el mío. Y en cierto punto de mi carrera quise ser productora para filmar esas historias, con gente que se pareciera a mí. Y como ser humano yo también quise sentarme entre el público y ser transformada, para sentirme menos sola y mucho más humana. Solo quise crear historias. ACTIVISMO Y RECONOCIMIENTOS Loa reconocimientos del Oscar resultan ser la mejor descripción del estilo de historias que quiso crear: Desde la primera nominación donde no hubo 'dudas' (Doubt, 2008) en tener la ayuda ('The Help', 2011) del éxito del trofeo que realmente ganó sin vallas ('Fences'), hasta volver a ser nominada por el rol de la cantante 'Ma Rainey' que la convirtieron en la actriz de su raza más premiada. De acuerdo a la Base de Datos de Internet IMBD ganó más de 100 premios oficiales (104 para ser exactos) y casi 200 nominaciones (197, si vale la aclaración). Incluso, después de haberse graduado de la prestigiosa escuela de drama Julliard School, ganó el primer premio Obie por la representación de la verdadera Ruby McCollum y en el 2001 ganó un Tony (el equivalente del Oscar en teatro) con el personaje de Tonya en la producción de Broadway 'King Hedley II'. Y en el 2017, fue la primera actriz del año en recibir una estrella con su nombre en el camino de la fama de Hollywood Blvd, con una ceremonia donde estuvo a su lado Meryl Streep. Pero la vida de Viola Davis también puede ser parte de una historia de película, habiendo nacido el 11 de Agosto de 1965, en la pobreza total, donde con apenas dos años terminó en la cárcel, con la madre, después de haber ido a una protesta de derechos civiles. Siguiendo los mismos pasos de la madre, ella también es una fiel activista en Hollywood, reclamando constantemente la igualdad de género en la industria del cine.

Y en Enero del 2018, hasta fue parte de la Marcha de Mujeres, donde públicamente declaró "Hablo hoy no solo por las #MeToos, porque yo fui una #MeToo. Pero cuando levanto la mano, sé muy bien que todavía hay mujeres que siguen en silencio, mujeres sin rostro, las mujeres que no tienen dinero ni la Constitución, mujeres sin confianza, que no salen en los medios, aunque conservan el silencio detrás de la vergüenza y el estigma de un asalto". Al momento de tener éxito, tampoco se olvidó de sus raíces y en el año 2011 puso dinero de su bolsillo para que no cerraran la biblioteca de Central Falls, en Rhode Islands, donde ella había estudiado. Casada desde junio del 2003 con el actor Julius Tennon, incluso adoptó a la única hija Genesis, en el año 2011 (el 'premio' de la vida que más aprecia). ¿Qué tan buena actriz es como madre? Mi hija estaba en mis brazos un día cuando empecé a contarle una historia sobre un lugar mágico con personajes que volaban por los árboles que hablaban y lo único que ella me dijo fue "¿Puedo estar yo también en esa historia, mami?"

¿Al producir una película como la verdadera historia del grupo de mujeres valientes de The Woman King, en cierta forma usted se convirtió en la que también quería estar en la historia, como su hija? Cuando me trajeron el guion The Woman King sentí que me había caído del cielo. Me pareció que era la absoluta forma de presentar un área completamente diferente, al contar una historia al mundo. Y lo logramos con amor, coraje y total excelencia. ¿Al momento de aceptar un rol, piensa siempre el mensaje que puede llegar a dejar su personaje, como el caso de las valientes mujeres africanas en The Woman' King? Supongo que es algo natural que hacemos los actores. Pero al momento de meterte en un personaje también tratas de humanizarlo, con todo el odio de mi niñez donde a veces me siento atrapada en la pequeña Viola que quiere decir quién es ella. Por supuesto, no siempre hay odio, también está la ternura de Annalise Keating en la serie 'How to get away with murder'. Pero me gusta la vulnerabilidad del odio y también me encanta cuando la gente ve la sexualidad, no el sexo. El sexo en los personajes, es algo que no me cae tan bien.

¿Cuál diría que es el concepto más equivocado que la gente tiene sobre los actores famosos? La gente siempre pregunta cómo es que los actores elegimos los roles o por qué elijo ciertos personajes que en vez de ser tan enojadas pueden llegar a ser más bellos como personas. La gente tiene que entender qué los medios sociales cambiaron mucho la definición de lo que significa ser actor. La mayoría de los actores no pueden elegir. Lo voy a repetir. La mayoría de los actores no pueden elegir. Y si alguien lo dice, está mintiendo. ¿Nunca, nunca pudo elegir alguno de los roles que tuvo, entre tantas nominaciones al Oscar? Yo casi nunca pude elegir, solo hago lo que tengo a mano. Y lo que tuve también fueron personajes no tan buenos que tuve que humanizar. Ahí es donde los conocimientos de actuación son tan buenos como para darle tres dimensiones a personajes incluso como el de 'Antwone Fisher' donde la gente pudo llegar a pensar que al menos en la historia había algo más que una drogadicta.