“Era un sketch”, dice Edgar Oceransky y niega acusaciones de pederastia

Edgar Oceransky afirma que el audio filtrado en redes sociales en el que habría admitido que es un pederasta, debido a que explica su gusto por las menores de edad, es un “sketch” y asegura que la acusación en su contra de abuso sexual es “totalmente falsa”.

“Se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un ‘SKETCH’ que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás se me ha acusado por ninguna persona en ninguna instancia legal”, señala el cantante en su cuenta de Facebook. “Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas, pero no debe descontextualizarse”.

Oceransky continúa su mensaje diciendo que se le ha acusado y afectado de “manera injustificada”. Después de haberse revelado el presunto audio y sido acusado de abuso, la mayoría de sus conciertos de la gira “Estoy Aquí 20 Años” fueron cancelados “afectando la situación económica de muchas familias”, explica.

Más para leer: “Todo fue consensuado”, dice el Tío Rober sobre denuncia de abuso