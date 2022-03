¿Eras fanático de ‘Preguntados’? Netflix lanzará el juego de trivia para el streaming

“Trivia Quest” es uno de los varios proyectos de Netflix que han experimentado con narraciones interactivas, comenzando con “Puss in Book: Trapped in an Epic Tale” de 2017. Otros especiales interactivos exitosos que Netflix ha producido incluyen “Black Mirror: Bandersnatch”, “Minecraft: Story Mode”, “You Vs. Wild” y “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. El Reverendo”. El mes pasado, Netflix lanzó su primer juego de preguntas interactivo, “Cat Burglar”, que le pide al jugador que responda preguntas de opción múltiple para avanzar en su historia.

“Trivia Quest” es producido por Daniel Calin y Vin Rubino de Sunday Sauce Productions. Después de estrenarse el 1 de abril, la serie estrenará un nuevo episodio todos los días durante todo el mes, para un total de 30 episodios animados. La serie estará disponible en Smart TV, smartphones, consolas de juegos, navegadores de computadora y tabletas Android, y iPhones, iPads y iPod touch. Y para dejar de imaginarnos esta gran sorpresa, aquí está el primer tráiler del show ¿estás list@?