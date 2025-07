‘Tengo el video completo’: ‘Lady Racista’ se pronuncia en redes tras discriminar a oficial en CDMX

Una mujer identificada como Ximena ‘N’ fue apodada en redes como “Lady Racista”, luego de que se difundiera un video donde lanza insultos clasistas y racistas contra un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

“No me estés insultando pin... negro, no me estés insultando cul... Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, gritó la mujer, mientras el oficial intentaba colocarle un inmovilizador (conocido como “araña”) a su automóvil, presuntamente por no haber pagado el parquímetro. El hecho ocurrió sobre la calle Alfonso Reyes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La grabación rápidamente se volvió viral y generó una ola de condenas en redes sociales, donde internautas expresaron su rechazo al comportamiento mostrado por Ximena ‘N’. Como consecuencia, la mujer eliminó todos sus videos de TikTok, en lo que muchos interpretaron como un intento por reducir el impacto de las críticas, burlas y cuestionamientos.

A pesar de ello, dejó una única publicación en la que aseguró contar con el video completo del incidente. “Tengo el video completo, no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”, escribió.

Su comentario provocó nuevas reacciones negativas en redes, donde usuarios insistieron en que su conducta fue inaceptable, independientemente del contexto completo del video. Algunos mensajes destacados fueron: “Hazte responsable de tus actos. Y lárgate de México”,“Lo importante es saber cuándo regresas a tu país, allá puedes comportarte tal cual eres”,“¿Se acuerdan lo que les pasó a los que agredieron al vendedor de piñas en Tehuacán?”.