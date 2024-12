¿Es neta? Acusan a Jay Z, esposo de Beyoncé de agredir a niña junto a P. Diddy y él apunta a chantaje de ‘víctima’

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vamos a verla! Llega la primera actriz Norma Lazareno a Saltillo para reír con la obra ‘Maduras, Solteras y Desesperadas’

“Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. Pero ¡no señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponer el fraude que es de una manera MUY pública. ¡Así que no, no le daré NI UN CENTAVO!”, replica el padre de Blue Ivy.

“Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, ¡no civil! Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encerrado, ¿no le parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”, reviró el rapero. (Con información de Reforma)