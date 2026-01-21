‘Es una vergüenza’: Eiza González reclama a la prensa mexicana y desmiente nominación a los Premios Razzie

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 enero 2026
    ‘Es una vergüenza’: Eiza González reclama a la prensa mexicana y desmiente nominación a los Premios Razzie
    Postura. La actriz mexicana defendió su carrera en Hollywood y pidió mayor responsabilidad a la prensa y a las redes sociales. FOTO: Twitter@EizaGonzalez / INTERNET

Aunque en redes sociales se difundió una presunta nominación de la actriz, las películas ‘Blancanieves’ y ‘La Guerra de los Mundos’ encabezan la lista de los llamados ‘antipremios’

Una vez más, la actriz Eiza González reclamó a la prensa y al público mexicano por sumarse a lo que considera una campaña para demeritar su carrera en Hollywood, luego de que en redes sociales circulara una supuesta nominación suya a los Premios Razzie.

Desde sus redes sociales, la protagonista de ‘Lola... Érase una vez’ fijó su postura ante la ola de bromas, comentarios y publicaciones que cuestionaban su calidad actoral y que, presuntamente, la habrían llevado a ser acreedora a una nominación que finalmente resultó falsa.

“Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. A veces son capaces de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de difundir algo denigrante, no caminan: corren”, escribió la actriz y cantante.

¿QUÉ PASÓ CON EIZA GONZÁLEZ?

La molestia de la protagonista de Amores verdaderos surgió luego de que algunos sitios se burlaran de su supuesta “nominación” a Peor Actriz de Reparto por su participación en ‘La Fuente de la Juventud’, cinta en la que comparte créditos con Natalie Portman y John Krasinski.

La organización de los Premios Razzie publicó la lista oficial de nominados el pasado martes 21 de enero de 2026, confirmando la ausencia total de Eiza González en todas las categorías y desmintiendo por completo las filtraciones no verificadas. En contraste, la película de Disney protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot acumuló seis menciones, incluida la de Peor Película.

Corrieron a promover una supuesta nominación que salió de una cuenta de Reddit, una plataforma que no verifica. Ilegítima. Y una mentira”.
Eiza González, actriz mexicana.

“Difundieron sin parar información errónea sobre una nominación que no existió ni existe hacia mí, justo en la misma semana en la que dos películas de las que me siento orgullosa fueron anunciadas en un festival increíblemente importante. Ni un solo medio latino lo cubrió. No es obligación, lo entiendo, pero en cambio cadenas importantes corrieron a promover una supuesta nominación que salió de una cuenta de Reddit, una plataforma que no verifica. Ilegítima. Y una mentira”, expresó la actriz tras darse a conocer la lista oficial.

ADVERTENCIA SIN MIEDO

González Reyna también hizo referencia a que, cuando se trata de promocionar sus proyectos en México, diversos medios suelen solicitar su presencia y entrevistas exclusivas, algo que aseguró no volverá a conceder debido a la difusión de noticias falsas en su contra.

“Esto es solo un ejemplo de lo que nuestro país hace con sus exponentes. Siempre digo lo orgullosa que me siento de mi país y de mis raíces, cada oportunidad que tengo. Pero estos momentos son una decepción total. Recuerden estos episodios cuando quieran que vayamos a sus estudios a dar exclusivas”, sentenció la actriz de Godzilla vs. Kong.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Los vas a ver? Confirman actuación de Sabrina Carpenter en los Premios Grammy

“Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza, de verdad. Seamos mejores”, concluyó la actriz, pareja del tenista Grigor Dimitrov.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Eiza González

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo