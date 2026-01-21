‘Es una vergüenza’: Eiza González reclama a la prensa mexicana y desmiente nominación a los Premios Razzie

Una vez más, la actriz Eiza González reclamó a la prensa y al público mexicano por sumarse a lo que considera una campaña para demeritar su carrera en Hollywood, luego de que en redes sociales circulara una supuesta nominación suya a los Premios Razzie. Desde sus redes sociales, la protagonista de ‘Lola... Érase una vez’ fijó su postura ante la ola de bromas, comentarios y publicaciones que cuestionaban su calidad actoral y que, presuntamente, la habrían llevado a ser acreedora a una nominación que finalmente resultó falsa. “Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. A veces son capaces de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de difundir algo denigrante, no caminan: corren”, escribió la actriz y cantante.

¿QUÉ PASÓ CON EIZA GONZÁLEZ? La molestia de la protagonista de Amores verdaderos surgió luego de que algunos sitios se burlaran de su supuesta “nominación” a Peor Actriz de Reparto por su participación en ‘La Fuente de la Juventud’, cinta en la que comparte créditos con Natalie Portman y John Krasinski. La organización de los Premios Razzie publicó la lista oficial de nominados el pasado martes 21 de enero de 2026, confirmando la ausencia total de Eiza González en todas las categorías y desmintiendo por completo las filtraciones no verificadas. En contraste, la película de Disney protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot acumuló seis menciones, incluida la de Peor Película.

Corrieron a promover una supuesta nominación que salió de una cuenta de Reddit, una plataforma que no verifica. Ilegítima. Y una mentira”.

“Difundieron sin parar información errónea sobre una nominación que no existió ni existe hacia mí, justo en la misma semana en la que dos películas de las que me siento orgullosa fueron anunciadas en un festival increíblemente importante. Ni un solo medio latino lo cubrió. No es obligación, lo entiendo, pero en cambio cadenas importantes corrieron a promover una supuesta nominación que salió de una cuenta de Reddit, una plataforma que no verifica. Ilegítima. Y una mentira”, expresó la actriz tras darse a conocer la lista oficial.

ADVERTENCIA SIN MIEDO González Reyna también hizo referencia a que, cuando se trata de promocionar sus proyectos en México, diversos medios suelen solicitar su presencia y entrevistas exclusivas, algo que aseguró no volverá a conceder debido a la difusión de noticias falsas en su contra. “Esto es solo un ejemplo de lo que nuestro país hace con sus exponentes. Siempre digo lo orgullosa que me siento de mi país y de mis raíces, cada oportunidad que tengo. Pero estos momentos son una decepción total. Recuerden estos episodios cuando quieran que vayamos a sus estudios a dar exclusivas”, sentenció la actriz de Godzilla vs. Kong.