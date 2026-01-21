¿Los vas a ver? Confirman actuación de Sabrina Carpenter en los Premios Grammy

La cuenta regresiva para la fiesta musical más importante a nivel internacional ya comenzó, y una de las artistas confirmadas es Sabrina Carpenter, quien actuará en la edición número 68 de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La cantante, ganadora de dos Grammy en 2025, llega a esta edición con seis nominaciones, entre ellas algunas de las categorías más relevantes, como Grabación del Año y Canción del Año por su tema Manchild, así como Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal por Man’s Best Friend.

Este será el segundo año consecutivo en el que Carpenter suba al escenario de los Grammy y se convierte, además, en la primera artista confirmada para esta edición. La intérprete también compite en las categorías de Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Video Musical, ambas por Manchild.