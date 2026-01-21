¿Los vas a ver? Confirman actuación de Sabrina Carpenter en los Premios Grammy
Será el segundo año consecutivo en el que la cantante se presentará en la gala; además, se anunció que todos los nominados a Mejor Artista Nuevo tendrán participación
La cuenta regresiva para la fiesta musical más importante a nivel internacional ya comenzó, y una de las artistas confirmadas es Sabrina Carpenter, quien actuará en la edición número 68 de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
La cantante, ganadora de dos Grammy en 2025, llega a esta edición con seis nominaciones, entre ellas algunas de las categorías más relevantes, como Grabación del Año y Canción del Año por su tema Manchild, así como Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal por Man’s Best Friend.
Este será el segundo año consecutivo en el que Carpenter suba al escenario de los Grammy y se convierte, además, en la primera artista confirmada para esta edición. La intérprete también compite en las categorías de Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Video Musical, ambas por Manchild.
UNA FIESTA DESDE LA MÚSICA
De acuerdo con la Academia de la Grabación, los nominados a Mejor Artista Nuevo —Lola Young, Olivia Dean, The Marías, Leon Thomas, Alex Warren y el cantante del momento, Sombr— también formarán parte del espectáculo musical de la noche.
Trevor Noah será el encargado de conducir los Grammy 2026, los cuales se transmitirán en vivo en México a través de televisión abierta por Imagen Televisión. En televisión de paga, la gala podrá verse —como cada año— por TNT Latinoamérica, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max, a partir de las 18:00 horas.
El rapero californiano Kendrick Lamar lidera esta edición de los premios al encabezar la lista de nominaciones con nueve candidaturas. Le siguen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny aspira a seis estatuillas. (Con información de EFE)