Escaparate: 15 años contando historias de éxito en Saltillo

En una emotiva velada que reunió a la comunidad empresarial y social de la región, la revista Escaparate festejó su 15 aniversario en la capital coahuilense. El evento sirvió como plataforma para reconocer la trayectoria de un proyecto que nació con la misión de visibilizar el liderazgo local.

Durante su intervención, Patricia Montelongo, directora general de Escaparate, recordó con profunda emoción los inicios de la publicación y el impacto que ha consolidado en la comunidad a lo largo de este tiempo.

“Escaparate hace 15 años nació con una idea, una idea que parecía pequeña, pero que estaba llena de intención. La intención de crear un espacio de contar historias que valieran la pena, para reconocer el talento, para abrir conversaciones, para darles voz, visibilidad a personas, productos y sueños, muchos sueños”, expresó.

Montelongo enfatizó la transformación de la ciudad y el valor de mantenerse vigentes en un entorno competitivo: “hemos sido parte de un crecimiento de un Saltillo que hace 15 años no estaba igual. Y aunque el mundo cambió muchas veces, en estos años algo nunca cambió, las ganas de seguir creando”.

Por su parte, Óscar Montelongo, socio fundador del proyecto y con amplia experiencia en el terreno editorial, destacó el gran esfuerzo y la pasión que demanda la producción de un medio de comunicación de periodicidad mensual.

“Cada mes tenemos un producto que tiene un vencimiento. Cada mes, como decía Paty ahorita, cada mes tenemos un producto que vence y que estamos contrarreloj. Y un producto que va a salir nuevo todos los días inclusive sábados, inclusive domingos”, declaró.

Reconoció el crecimiento profesional de sus hermanas (Patricia y Araceli), a quienes calificó como “guerreras incansables”, destacando el rol de la dirección ejecutiva y de ventas en el posicionamiento de la marca en las plazas de Saltillo, Torreón y Durango.