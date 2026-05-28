Escaparate: 15 años contando historias de éxito en Saltillo

Escaparate: 15 años contando historias de éxito en Saltillo

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Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

El medio local celebró un aniversario más con empresarios, aliados comerciales y líderes sociales

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En una emotiva velada que reunió a la comunidad empresarial y social de la región, la revista Escaparate festejó su 15 aniversario en la capital coahuilense. El evento sirvió como plataforma para reconocer la trayectoria de un proyecto que nació con la misión de visibilizar el liderazgo local.

Durante su intervención, Patricia Montelongo, directora general de Escaparate, recordó con profunda emoción los inicios de la publicación y el impacto que ha consolidado en la comunidad a lo largo de este tiempo.

$!El equipo de Escaparate convivió con invitados especiales durante el festejo realizado en Saltillo.
El equipo de Escaparate convivió con invitados especiales durante el festejo realizado en Saltillo. Omar Saucedo

“Escaparate hace 15 años nació con una idea, una idea que parecía pequeña, pero que estaba llena de intención. La intención de crear un espacio de contar historias que valieran la pena, para reconocer el talento, para abrir conversaciones, para darles voz, visibilidad a personas, productos y sueños, muchos sueños”, expresó.

$!Escaparate celebró 15 años consolidándose como una plataforma de visibilidad para empresas y emprendedores.
Escaparate celebró 15 años consolidándose como una plataforma de visibilidad para empresas y emprendedores.

Montelongo enfatizó la transformación de la ciudad y el valor de mantenerse vigentes en un entorno competitivo: “hemos sido parte de un crecimiento de un Saltillo que hace 15 años no estaba igual. Y aunque el mundo cambió muchas veces, en estos años algo nunca cambió, las ganas de seguir creando”.

$!Empresarios, aliados comerciales y colaboradores acompañaron a Escaparate en una emotiva noche de aniversario.
Empresarios, aliados comerciales y colaboradores acompañaron a Escaparate en una emotiva noche de aniversario.

Por su parte, Óscar Montelongo, socio fundador del proyecto y con amplia experiencia en el terreno editorial, destacó el gran esfuerzo y la pasión que demanda la producción de un medio de comunicación de periodicidad mensual.

$!Revista Escaparate celebró tres lustros de impulsar historias de éxito y liderazgo empresarial en la región.
Revista Escaparate celebró tres lustros de impulsar historias de éxito y liderazgo empresarial en la región. Omar Saucedo

“Cada mes tenemos un producto que tiene un vencimiento. Cada mes, como decía Paty ahorita, cada mes tenemos un producto que vence y que estamos contrarreloj. Y un producto que va a salir nuevo todos los días inclusive sábados, inclusive domingos”, declaró.

$!Invitados especiales acompañaron a la familia Escaparate en la explanada del Teatro de la Ciudad.
Invitados especiales acompañaron a la familia Escaparate en la explanada del Teatro de la Ciudad.

Reconoció el crecimiento profesional de sus hermanas (Patricia y Araceli), a quienes calificó como “guerreras incansables”, destacando el rol de la dirección ejecutiva y de ventas en el posicionamiento de la marca en las plazas de Saltillo, Torreón y Durango.

$!La revista reunió a líderes sociales y empresarios en una noche llena de reconocimiento y celebración.
La revista reunió a líderes sociales y empresarios en una noche llena de reconocimiento y celebración.

Al evento asistieron destacados aliados comerciales, colaboradores y personalidades del sector empresarial como Miguel Calderón, padrino de la revista, quienes atestiguaron la presentación del equipo de trabajo y celebraron el inicio de una nueva etapa para el medio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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