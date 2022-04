Esta es la historia detrás del vestido Versace de Dua Lipa en los Grammy 2022

La cantante nacida en Londres también lució numerosos collares estilo cadena de oro con medallones alrededor del cuello, un estilo característico de Versace, y remató el look con cabello largo y liso rubio platino, muy a lo Eiza González.

Como los fanáticos notaron en las redes sociales, el look vintage se hizo eco de varios momentos del pasado, incluido incluso un momento en que la diseñadora misma, Donatella Versace, fue fotografiada con su hermano diseñador Gianni con el mismo look. Este look va muy acorde al estilo de la cantante de “Don’t Start Now”, quien lució un estilo asombroso durante su gira “Future Nostalgia en Las Vegas”.