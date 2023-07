‘Estamos dejando pasar cosas que no deberían pasar’: Robert de Niro

Señalado como uno de los mejores actores de su generación, Robert De Niro continúa disfrutando el mismo nivel de estrellato, cuando está por cumplir 80 años (el 17 de agosto). Habiendo recibido el premio Cinemacon Verité por su extraordinaria carrera, la palabra ‘retiro’ no parece estar en su vocabulario: después de terminar en Argentina el rodaje de la serie ‘Nada’, antes de fin de año estrena nada menos que tres películas diferentes. Desde el buen humor de la próxima ‘About Your Father’ y ‘Ezra’, hasta el drama de Martin Scorsese ‘Killers of the Flower Moon’, con Leonardo DiCaprio. Y para alguien que lo vimos crecer desde una pantalla grande de cine, se suma ahora al debate de la guerra entre las plataformas de streaming y las salas de cine, al mismo tiempo que se presta a restaurar ‘jóvenes’ clásicos como ‘Raging Bull’. En Internet Movie Database llegué a contar más de 135 producciones de cine, que llevan su nombre como actor ¿En ese sentido aprecia que la gente pueda seguir viendo sus éxitos desde una plataforma de streaming o prefiere ver cine en un cine? “No sé si sea tan bueno verme en una pantalla grande... A mi edad, cuánto más viejo me pongo, mejor me veo en las pantallas del tamaño de una postal (Risas). Ver mis películas en un reloj le quita años a mi vida. Pero desafortunadamente, disminuye también el drama y debilita el sentido del humor de una comedia, arruina la experiencia del cine.

Fuera de broma entonces... ¿En la guerra de las plataformas de streaming y la sala de cine prefiere el cine? “Para mi, el cine se disfruta en una pantalla grande con una experiencia en comunidad”. ¿Cómo es recrear en el cine hechos reales que no hablan tan bien de la historia de Estados Unidos como la masacre indígena de los años 20 en ‘Killers of the Flower Moon’ donde su personaje es el poderoso William K. Hale que tanto tuvo que ver en las muertes en los asesinatos de los indígenas, para quedarse con los derechos del petróleo? “Bueno, yo no entiendo mucho a mi personaje, alguien que necesita carisma para ganarse a la gente, para traicionarlos después, a su manera. Yo solo puedo tratar de interpretar su sinceridad, aunque después los traicione a todos”. ¿Se puede comparar con algún evento de la actualidad? “Supongo que desde George Floyd hoy estamos más atentos al racismo sistemático. Y es lo que pasaba en aquel entonces, aunque nunca lo sabíamos, como las masacres de negros en Wall Street’... tenemos que mantener los ojos bien abiertos, hoy, porque sigue pasando con la persona que no quiero nombrar, aunque todos lo sabemos. Es un estúpido. Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre los Nazis que trataban de escapar a Sudamérica escondiéndose en Roma. Es fascinante. Tenemos que tener los ojos abiertos porque estamos dejando pasar cosas que no deberían pasar”.

Martin Scorsese contó que a pesar de haber trabajado juntos tantas veces, es la primera vez que lo dirige a usted y Leonardo DiCaprio juntos. ¿Cómo fueron esas primeras charlas? "Trabajamos juntos desde el principio y yo leí también el libro original hasta que Leo DiCaprio me dijo que la íbamos a filmar de una forma diferente sobre la relación de mi personaje con el de Leo, que tiene mucho más sentido. Y me gustó la idea. No queríamos que el bueno de la película llegará para ganar... eso ya lo vimos muchas veces. Es la parte buena del FBI y es válido, pero hay mucho más detrás para contar". ¿Y la nueva comedia 'About My Father'? "En 'About My Father' yo soy el padre de Sebastián Maniscalo, que también escribió el guión de la historia. Es muy buen escritor, muy buen actor y muy buen hijo. Y esa película también se estrena en una sala de cine. ¿Es verdad que también con Martin Scorsese restauraron en 4K la película 'Raging Bull' que filmaron juntos? "Si, sí, en 4K, aunque sigue siendo en blanco y negro". ¿Cómo surgió la idea de filmar en blanco y negro, otra historia real del estilo de Rocky, como Raging Bull? "Yo estaba filmando con Bertolucci en Italia cuando el autor me contactó para que leyera el libro. Así empezó todo".

¿Es verdad que usted lo convenció a Martin Scorsese para filmarla? "Es cierto. No podía imaginar a otro director para firmarla. Ya habíamos trabajado juntos en Taxi Driver y otra película, hasta que me fui a Italia y a lo mejor hice algo más... El Francotirador". ¿Y es cierto que jamás hubieran filmado Rocky II si no hubieran filmado Raging Bull? "Es verdad, porque el mismo productor había hecho Rocky y en el estudio me estaban buscando a mi y al productor para filmar Rocky II. Y aprovechamos el interés para filmar 'Raging Bull' porque el productor dijo que no filmaria Rocky II si no hacíamos Raging Bull. Y en el estudio terminaron aceptando por obligación".