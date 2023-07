Hija de Bárbara de Regil recibe golpiza en Quintana Roo

¡Escándalo en las playas paradisíacas de Quintana Roo! La popular influencer Mar de Regil se vio envuelta en un incidente impactante durante sus vacaciones en Holbox, y el chisme de su infortunado encuentro con una turista ya es viral en redes sociales.

Según las últimas noticias que circulan en la hija de Bárbara de Regil fue atacada por una turista en un enfrentamiento que dejó a todos boquiabiertos, aunque no hay imágenes del asunto. Parece que las cámaras no estuvieron a tiempo para captar el momento exacto en que esta pelea estalló, salvo por una imagen borrosa de un video que aún no comienza a circular.