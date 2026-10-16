¿Estás listo para ver lo imposible? Tihany estrena hoy en Saltillo su espectáculo AbraKdabra

SALTILLO, COAH.- Las luces se apagarán, el escenario quedará en silencio y, durante algunos segundos, nadie sabrá exactamente qué está a punto de suceder. Esta noche, viernes 16 de octubre, Tihany Spectacular estrenará en Saltillo AbraKdabra, una producción internacional de más de dos horas que promete desafiar la lógica y hacer que niñas, niños y adultos vuelvan a preguntarse si lo imposible realmente existe. Después de cuatro años de ausencia, el emblemático Castillo Mágico regresa a la ciudad con una función inaugural programada para las 20:00 horas, en su nueva ubicación de Periférico Luis Echeverría Álvarez y bulevar Isidro López Zertuche.

Pero la oportunidad para descubrir sus secretos será limitada: la temporada permanecerá en Saltillo solamente hasta el 8 de noviembre. LO QUE SUCEDERÁ DENTRO DE LA CARPA NO SE PARECE AL CIRCO QUE RECUERDAS AbraKdabra combina la elegancia de los grandes espectáculos de Las Vegas con ilusionismo, acrobacias extremas, danza, humor, música, efectos especiales y tecnología. Desde el primer acto, la producción busca sumergir al público en un universo en el que objetos y personas aparecen, desaparecen o cambian de lugar frente a los ojos de los espectadores. Algunos de los momentos más sorprendentes involucran una motocicleta, un enorme dragón y hasta un helicóptero. Sin embargo, la verdadera incógnita no es qué aparecerá sobre el escenario, sino cómo logrará Tihany hacerlo a pocos metros del público.

La compañía también prepara una desaparición colectiva que reunirá a decenas de artistas. Será uno de esos instantes en los que conviene no parpadear, aunque mirar atentamente quizá tampoco sea suficiente para descubrir el secreto. NUEVOS ACTOS LLEVARÁN EL RIESGO AL LÍMITE La magia no será la única protagonista de la noche. Entre las novedades se encuentra un acto de bicicleta acrobática interpretado por un artista argentino de quinta generación circense, quien utilizará cinco modalidades diferentes para realizar maniobras que combinan equilibrio, precisión y riesgo. También llegará al escenario Los Pulsadores, un número presentado por artistas brasileños que desafían los límites de la fuerza y la concentración.

A ellos se suma Tramp Wall, una disciplina de acrobacia extrema ejecutada por cuatro artistas argentinos. Saltos de gran altura, movimientos sincronizados y maniobras aéreas transformarán el escenario en una experiencia cargada de adrenalina. Cada número plantea una nueva pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo humano cuando la fuerza, el valor y años de entrenamiento se encuentran sobre un mismo escenario? UNA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL PARA TODA LA FAMILIA La experiencia se complementa con la participación de 18 bailarinas formadas en instituciones vinculadas con los ballets rusos e ingleses, vestuarios de gran formato, escenarios cambiantes y luces robotizadas capaces de crear figuras tridimensionales. ¿TE ATREVES A DESCUBRIR EL SECRETO? AbraKdabra estrena hoy, viernes 16 de octubre, a las 20:00 horas. Los boletos tienen precios de 350 a 900 pesos y pueden adquirirse en www.arema.mx o directamente en las taquillas del circo, abiertas todos los días de 10:00 a 21:00 horas. El estreno representa una oportunidad para reencontrarse con uno de los espectáculos más recordados por las familias saltillenses, pero también para que una nueva generación descubra por primera vez qué sucede cuando se abren las puertas de Tihany.

Funciones de Tihany en Saltillo ● Martes a jueves: 20:00 horas. ● Viernes y sábados: 16:00 y 20:00 horas. ● Domingos: 12:00, 16:00 y 20:00 horas. ● Lunes 19: show especial a las 20:00 horas. ● Viernes 16 de octubre: función inaugural a las 20:00 horas. Boletos ● Precios: de 350 a 900 pesos. ● Venta en línea: www.arema.mx . ● Taquillas: abiertas diariamente de 10:00 a 21:00 horas. ● Ubicación: Periférico Luis Echeverría Álvarez y bulevar Isidro López Zertuche. ● Temporada: del 16 de octubre al 8 de noviembre. ● Servicios: carpa climatizada y accesibilidad.

Esta noche, cuando las luces se apaguen y comience la función, el público tendrá que decidir si busca una explicación o simplemente se permite creer. Tihany ha vuelto a Saltillo. La pregunta es: ¿te atreverás a mirar de cerca?

Temas

Espectáculos Inauguraciones

Localizaciones

Saltillo

