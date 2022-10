Luego de que el año pasado una de las hijas del ex presidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini, diera a conocer que se casaba, los mexicanos han estado pendientes de los avances del compromiso de la joven.

De acuerdo con la revista española Quién, este fin de semana Paulina Peña contrae matrimonio de manera civil en España con Fernando Tena.

Publicidad

El pasado sábado 10 de septiembre, la hija mayor del expresidente contrajo nupcias religiosas con Fernando Tena, hijo del ex futbolista Luis Fernando Tena, en el Estado de México en una discreta ceremonia a la que no asistió el ex presidente mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Paulina, hija de Peña Nieto, anuncia su compromiso con Fernando Tena