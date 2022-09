Este sí es amor eterno: Anel quiere que la sepulten junto a José José

Este deseo confirma lo dicho en diciembre de 2021 por Malicha Ortiz, prima de José José, quien reveló para “Ventaneando” los deseos de Noreña por permanecer incluso en la otra vida junto a quien fue su más grande amor. Malicha es dueña del lote en el que fueron sepultadas las cenizas del cantante en el panteón francés y compartió los detalles de esta petición:

“En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo ‘Sí, hermana, porque yo no reconozco otra prima que no sea Anel. Si ella se quiere quedar ahí, ahí se queda’”, comentó.

Y agregó: “Nada más que andamos arreglando los papeles porque mi sobrino también murió y él era el que estaba como dueño. Entonces, estamos entre todos movilizándonos para poder arreglar eso”.

Ha sido un año de muchas sorpresas para la familia del cantante, hace un par de meses, Anel Noreña fue nombrada como la heredera universal del testamento de su ex esposo José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José. Y en su momento ella expresó lo contenta, agradecida y el confort que se sentía por serlo, pero sobre todo señaló que era José desde el cielo quien puso a su familia por encima de todo y de todos los demás.