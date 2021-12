$!Estos son los 10 mejores programas de televisión de 2021

9.-“What We do in The Shadows”

“What We Do in the Shadows” es una de esas series que todos deberían ver. No tiene a una protagonista como Kate Winslet, ni cuenta con asesinatos horripilantes, ni con una secta, pero a lo largo de tres temporadas, sería difícil encontrar una serie con más corazón, química y una escritura más aguda. Tiene también, risas, muchas risas. “WWDITS” te hará desear que tú también compartas un hogar en Nueva York con un grupo disfuncional de vampiros centenarios.