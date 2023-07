Estrena Disney la obra musical ‘Rogers: The Musical’, una historia del Capitán América

El parque temático de Disney en California presentó este jueves el espectáculo ‘Rogers: The Musical’, u na obra que sigue la historia del Capitán América y que se suma a las celebraciones del centenario del gigante del entretenimiento.

El musical indaga en temas como el heroísmo, el romance y el descubrimiento personal, y está dedicado a los aficionados al teatro y a los fans de los superhéroes de Marvel.

El dinámico espectáculo mezcla diferentes géneros musicales que van del jazz al funk, la música clásica y las baladas románticas, entre las que se incluyen cinco canciones inéditas y arreglos originales para temas como “Star Spangled Man”, de la cinta de 2011 “Captain America: The First Avenger”, y “Save the City”, de la serie “Hawkeye”.