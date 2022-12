Con la intención de cerrar 2022 con nueva música, Grupo Firme, una de las bandas de regional mexicano más reconocidas en el país, estrenaron su álbum “Puras pa’ pistear”, donde presentan siete canciones.

Entre ellas, destacaron con Falsa Alarma, Al Desperar, Señorita y un tema “inclusivo”, donde aseguran y “está dedicada para ellos y ellas”, interpretada por la voz de Johnny Caz.

Se trata de “Me Pierde Por Wey”, un tema muy acorde al estilo de la banda, sin embargo, esta vez va dirigida, también, al género masculino. Miembros de la comunidad LGBT+ aseguran que es “un orgullo”.

“Debería venir pa’ ver si es cierto / Que ando todo despechado / Tal vez sus ojos si me puedan ver tomando / Pero no por un wey / Cuando este rancho siempre le sobró ganado”, dice el tema.

Enseguida, también dice: “Y es que su almohada no duró ni un día vacía / A este vaquero, vaqueros le sobran en la vida / No pierda su tiempo y no estorbe en la fila / Cuando son como usted, una lloradita, una peda y el que siga”.

Durante la presentación de YouTube, al momento que Eduin Caz canta su parte, hace el cambio de género en “vaqueros” por “vaqueras”, empero, Johnny canta en masculino.

Aunque han recibido diversas críticas, el joven Johnny Caz no desaprovecha ningún momento para mostrarse orgulloso de la comunidad LGBT+, a donde pertenece y cuenta con el apoyo de sus compañeros, así como de su hermano Eduin.

