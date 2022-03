Exhiben a “El Buki” 14 años después, por querer besar a una ex Academia

Jacqueline González, una exparticipante de “La Academia”, fue cuestionada, criticada y mal calificada durante su participación en el reality en 2008 por confesar que Marco Antonio Solís, “El Buki”, le pidió un beso.

En 2008, durante su actuación en el programa, la exacadémica contó que el cantautor presuntamente la acosó cuando era joven, con la promesa de lanzar su disco, y en su momento los jueces del programa desacreditaron por haber hecho esas declaraciones.

Un video, que ha sido compartido en redes sociales, muestra cuando la exacadémica, durante el reality televisivo, se acercó con el director Héctor Martínez, y le platicó que la canción “Si no te hubieras ido”, de la autoría de “El Buki”, le traía malos recuerdos.

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, dijo.

Tras profundizar sobre el tema, el director de “La Academia” le preguntó si había sufrido un tipo de abuso por parte del cantante, y la joven confesó que le pidió un beso cuando ingirió alcohol, porque decía que “era Dios”.

“No quiero ponerlo así (como un abuso) porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’”, señaló Jacqueline.

Jackie, como le decían a la participante, finalizó expresando su odio y resentimiento al cantante por haberse aprovechado de sus sueños.

“Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”.

Tras las declaraciones de la concursante, no le cambiaron la canción “Si no te hubieras ido”, y tuvo que seguir preparándola para su presentación ante los jueces,

Enrique Guzmán, Raúl Quintanilla, Lisset y Arturo López Gavito, quienes el día del concierto defendieron a “El Buki” al dar su crítica.

