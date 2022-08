Fallece el primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad

El actor originario de Baja California Sur participó como el villano Zolo en la película Romancing the Stone (Dos bribones tras la esmeralda perdida en México) y aseguró que no esperaba tener un protagónico en una película estadounidense. “Yo había hecho partes pequeñas en películas norteamericanas, nunca había aprendido inglés y de pronto me llega esto que era un estelar, me volví loco”.

Ojeda confesó que al enterarse que le habían ofrecido el papel prefirió esconderse porque no hablaba inglés “Me escondí de una manera que no tienes idea y me mandaban telegramas y telefonazos de Claudia: ‘Manuel, es que estás ante la oportunidad de tu vida, es un estelar en el cine norteamericano, dirigido con un gran director y ante un actor popular’ ‘Me vale, no sé inglés, yo no voy a hacer eso, no puedo´. Total, que me convencen y voy”.

Manuel reveló que a pesar de que no estuvo en Hollywood, la gente comenzó a reconocerlo por su actuación y eso marcó su carrera. “Me cambió la vida porque al país que yo iba, me reconocían por esa película, a pesar de que hasta ese momento había hecho poco más de cien películas y más de 20 telenovelas y entonces dije: ´Qué interesante es trabajar con estas industrias que tienen esa difusión tan grande”.

El actor confesó que cuando vio las escenas antes de editar, le pareció que su trabajo había sido malo. “Michael me invitaba a examinar lo que se había filmado y estas tomas se hacen desde que van a empezar con el ‘¡Cámara, acción!’ y te filman, eso todavía estaba en la cola, porque no estaba editado y yo dije: ‘¿Qué es esto? ¡Qué porquería! ¡Qué cosa tan espantosa!’”.

Ojeda también compartió que la película se realizó en Veracruz, aunque en al historia se dice que todo se realizó en Cartagena, Colombia. “Toda la gente de prensa decía que era muy bonito Cartagena, pero yo les dije: ´¡No! Es México’ Nos lo pasamos presumiendo que era nuestro país. Se grabó aquí en Veracruz, En el fuerte de San Juan de Ulúa y en muchas otras partes del estado, pero también se grabó en Durango y Nueva York”.

Manuel Ojeda comenzó a trabajar en el cine a mediados de la década de 1970 y hasta su última participación en la pantalla grande, llegó a filmar alrededor de 291 películas.