$!La traición, la decepción hermano: ex novia de Alfredo Adame ahora trabaja...¡para Carlos Trejo, su peor enemigo!

Luego de terminar mal su noviazgo con Alfredo Adame, Magaly Chávez se encuentra trabajando al lado de Carlos Trejo, quien reveló que ella será la reina de su Festival del Terror el próximo noviembre.

Durante el reality ‘Soy famoso, sáquenme de aquí’, Magaly Chávez y Alfredo Adame terminaron su noviazgo, por lo que en los últimos meses han dejado ver que su relación actual no es la mejor.

Fue precisamente en redes sociales donde Magaly Chávez, su ex pareja le pidiera que la dejará en paz. ya que Alfredo Adame se burló de ella en su cuenta de Instagram.

“Ya supérame señor!!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, escribió la influencer en su publicación.