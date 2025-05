Fallece la actriz Aurora Clavel; participó en telenovelas de Televisa como ‘María Isabel’ y ‘Los Ricos También Lloran’

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la primera actriz, Aurora Clavel. Q.E.P.D.”, e xpresaron los conductores del matutino de Televisa.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte ni detalles sobre los servicios funerarios. Sin embargo, figuras del medio artístico y seguidores han comenzado a rendirle homenaje con mensajes de admiración y despedida. “Qué tristeza. QEPD, querida Aurora ”, escribió el actor Gerardo Murguía.

Desde sus inicios en el cine nacional, destacó en cintas como Tarahumara, La soldadera y Vagabunda, obras que la posicionaron como una actriz sólida dentro del drama social mexicano. Más tarde, incursionó en Hollywood, participando en películas como The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) y The Mosquito Coast (1986), compartiendo pantalla con figuras internacionales.

PRESENCIA INDISPENSABLE EN LA TELEVISIÓN MEXICANA

Clavel también dejó una marca imborrable en la televisión. Fue parte del elenco de telenovelas clásicas como Los ricos también lloran, Monte Calvario, El pecado de Oyuki, María Isabel, Abrázame muy fuerte, Soy tu dueña y Fuego en la sangre. Su última aparición fue en la serie El Candidato, en 2017.

Su talento y calidez frente a la cámara la convirtieron en una de las actrices más queridas por el público mexicano, especialmente por su capacidad de interpretar personajes entrañables y cargados de emoción.