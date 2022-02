¿Fan de las novelas de Dan Brown? Conoce a Rick Gonzalez, el actor que se une a la franquicia de ‘El Código Da Vinci’

La serie cuenta con 10 episodios, es considerada más como una precuela de los acontecimientos que ocurren en las otras versiones cinematográficas y a partir del pasado 7 de febrero está disponible en Universal+ y Universal Premiere. Además de Robert Langdon, un nuevo personaje que no figura en los libros llegó a la producción para brindarle un toque más policíaco, hablamos de nada más y nada menos que de Rick Gonzalez, un actor neoyorquino que le da vida al divertido e inteligente Alfonso Nuñez, y que en entrevista con VANGUARDIA nos dio más detalles sobre esta historia.

-‘El Código Da Vinci’ de Dan Brown es una de las grandes sensaciones del mundo literario, y ahora formas parte de su universo. ¿Qué significó para ti ser parte de una franquicia de la que Tom Hanks también formó parte?-

“Para mí fue lo máximo ser parte de una franquicia icónica. Me emocionó mucho que este personaje no existía en las novelas ni en las películas y fue algo que tuvimos que crear desde cero para nuestros televidentes, morimos por saber cómo va reaccionar la gente con este nuevo personaje, creemos que viene a refrescar la historia por la relación que tiene con Robert Langdon. Yo estoy muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta para este proyecto”.