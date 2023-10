¡Fichaje de lujo! Se une Gabriela De la Garza a ‘El Desaire’; comienza grabaciones en Saltillo

¿CÓMO TE SIENTES AL UNIRTE A ‘EL DESAIRE’?

Muy contenta, la verdad. Estoy muy ilusionada de ser parte de un proyecto que está siendo pionero en su estado, que está haciendo todo lo posible por levantar una industria y enseñarles a los jóvenes cómo es la vida real en el cine. Creo que es una oportunidad maravillosa para practicar y un impulso para su carrera que comienza.

Dijo sentirse contenta del proyecto por estar cerca de futuros cineastas. “Feliz de participar en un proyecto así, siempre es gratificante regresar experiencia y aprendizaje, y luego que me lo devuelvan a mí también y que me recuerden por qué estoy haciendo lo que hago es maravilloso”, expresó.

¿CÓMO LLEGASTE A ESTE PROYECTO?

Gabriel se puso en contacto conmigo, me encantó el guion, me gustó cómo está expuesto y cómo está escrito, y sobre todo me enamoró el alma del proyecto, así que fue un sí inmediato.