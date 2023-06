Fiebre Taylor Swift: Fans enloquecen por ‘The Eras Tour’ ¿Te quedaste sin código?

En una encuesta realizada por VMÁS desde la cuenta de Instagram de ‘Saltillo 360’ los seguidores y fanáticos participaron respondiendo que se quedaron en la lista de espera y no obtuvieron su pase directo a la compra de boletos. El 79% se dijo a la espera mientras sólo el 21% de los participantes lograron alcanzar boleto para la primera fecha.

Se presentía que no sería fácil conseguir entradas para los shows que Taylor Swift dará en México con las ya 4 fechas confirmadas, sin embargo, aunque la empresa Ticketmaster puso una manera de tratar que los seguidores de la compositora pudieran disfrutar de su presencia... las fechas y boletos no serían suficientes para ellos.

Además, la modalidad prioriza a los residentes de México para adquirir boletos para el concierto y deja en sala de espera a quienes residen en otros países, así como a algunos usuarios residentes que tendrán que esperar disponibilidad si es que no recibieron el correo de confirmación.

A través de Twitter cientos de fans de Taylor Swift se han quejado, pues afirman que no les llegó el código para acceder a la venta, pero sí a los revendedores, que incluso pusieron en venta los códigos a través de grupos de Facebook.

Sin embargo, la modalidad no tuvo contento a todo el público, algunos siguieron manifestándose a través de redes sociales por la nueva modalidad que no permite tener un acceso general a las entradas sin un filtro de verificación.

La intérprete de “Shake It Off” se presentará cuatro veces en el Foro Sol, el 24, 25, 26 y 27 de agosto, colocándose, así como una de las artistas que más presentaciones podría dar en el recinto.

El rango de precio van desde los 936 pesos hasta los 19 mil 620, algunas entradas incluyen un paquete que contiene mercancía exclusiva de la cantante, una tote bag exclusiva del ‘The Eras Tour’, juego de pines, calcomanías y postales coleccionables de Swift y un laminado led VIP exclusivo de la gira que funciona como un dispositivo interactivo durante el concierto.

Para la venta de entradas para el show, la boletera Ticketmaster informó que se llevaría a cabo mediante el sistema Verified Fan, que escoge al azar a fans de la intérprete de “Look What You Made Me Do” y les envía un código con el que podrán acceder a la venta, pues buscan evitar la reventa de boletos.