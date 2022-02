‘Fijamos nuestro precio para nuestro arte’, Kanye West cobrará 4 mil pesos para escuchar su nuevo álbum

Sin embargo, la pregunta en estos momentos es ¿cuánto nos costara escuchar ‘Donda 2?’ Stem Player cuesta alrededor de 200 dólares, el equivalente a 4 mil 58 pesos mexicanos, lo que nos indica una alta barrera de entrada en términos económicos contrario a las plataformas que estamos acostumbrados a utilizar. No obstante, aunque los fanáticos han reaccionado de distintas maneras, al parecer el dispositivo puede tener éxito, más aún si otros artistas pretenden mudarse al dispositivo de West. Lo que es seguro es que Kanye ha comenzado una ‘revolución’ musical como él mismo lo señaló.

“Stem Player es tendencia. Ve a stemplayer.com para ser parte de la revolución, siento la misma sensación que cuando me mudé a Nueva York para triunfar en la música. No sabía qué iba a pasar, pero sí que tenía que moverme. Después de diez álbumes, después de estar bajo diez contratos. Rechacé un contrato de cien millones de dólares con Apple. Nadie puede pagarme para que me falten el respeto. Fijamos nuestro propio precio para nuestro arte. Las empresas tecnológicas hicieron que la música fuera prácticamente gratis, así que si no haces merchandising y giras no comes. Estoy dispuesto a morir de pie porque no voy a vivir más de rodillas. Yo dirijo esta compañía al 100%, no tengo que pedir permiso”, escribió.