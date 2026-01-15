CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios

La CURP biométrica es la evolución de la Clave Única de Registro de Población. Integra huellas dactilares, fotografía, iris y firma, reforzando la identificación oficial de cada persona.

Su objetivo principal es combatir el robo de identidad, un delito que afecta a miles de mexicanos cada año. Al incluir datos biométricos únicos, se reduce la suplantación y el uso indebido de información personal.

Las autoridades confirmaron que este documento podrá utilizarse como comprobante de identidad para trámites oficiales y para acceder a diversos servicios públicos y privados.

CÓMO SACAR CITA PARA LA CURP BIOMÉTRICA 2026

Para iniciar el trámite es necesario agendar una cita de manera previa. El gobierno habilitó una plataforma oficial donde se selecciona el módulo y la fecha disponibles.

El registro en línea permite ordenar la atención presencial y evitar filas innecesarias. Una vez confirmada la cita, el solicitante deberá acudir puntualmente al módulo asignado.

Este proceso busca agilizar la captura de datos biométricos y garantizar mayor seguridad en el registro de identidad de cada ciudadano.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS

Las autoridades confirmaron los documentos obligatorios para tramitar la CURP biométrica 2026. Es indispensable presentarlos completos el día de la cita.

· CURP certificada (copia)· Acta de nacimiento (solo personas de 0 a 18 años) (copia)· Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial escolar, ISSSTE, IMSS o Bienestar) (original)

Contar con la documentación correcta evita retrasos y asegura que el trámite se realice en una sola visita.

PASO A PASO DEL TRÁMITE PRESENCIAL

El proceso de expedición se realiza únicamente de forma presencial en módulos autorizados. El primer paso es acudir al módulo seleccionado con los documentos requeridos.

Durante la atención se registran rostro, iris, huellas dactilares y firma del solicitante. Este procedimiento garantiza que la información quede vinculada de manera única a cada persona.

Al finalizar, el sistema envía al correo electrónico un comprobante de solicitud, que confirma que los datos fueron inscritos en el Registro Nacional de Población.

¿SERÁ OBLIGATORIA LA CURP BIOMÉTRICA EN 2026?

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha anunciado que la CURP biométrica sea obligatoria en 2026. El trámite continúa siendo voluntario.

Sin embargo, varias dependencias y empresas comenzarán a solicitarla como requisito, por lo que anticiparse puede facilitar futuros trámites.

Obtenerla con tiempo permite evitar saturaciones y estar preparado ante posibles cambios en la normativa de identificación oficial.

DATOS CURIOSOS

· La CURP biométrica integra datos únicos imposibles de duplicar

· Su uso busca frenar el robo de identidad en México

· El trámite es presencial para mayor seguridad

· Aún no es obligatoria, pero su adopción crecerá en 2026