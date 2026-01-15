Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI

La detención se realizó en el estado de Sinaloa como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales, en el marco de las acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho y el combate a la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa y quien es requerido por autoridades de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones ( FBI ).

GABINETE DE SEGURIDAD INFORMA SOBRE DETENCIÓN DE ‘EL CUBANO’ EN SINALOA

A través de una publicación en la red social X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura del presunto líder criminal y detalló los delitos por los que es investigado tanto en México como en Estados Unidos.

“En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Daniel Alfredo ‘N’, alias ‘El Cubano’, líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos. Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el @FBI”, informó el Gabinete.

OPERATIVO COORDINADO EN MAZATLÁN CULMINA EN LA CAPTURA DE ‘EL CUBANO’

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado conjunto en el que precisó las acciones que llevaron a la captura de Daniel Alfredo “N”.

De acuerdo con la dependencia, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron una orden de aprehensión contra el presunto líder criminal.

Las autoridades señalaron que, como resultado de labores de investigación e inteligencia, la orden de aprehensión fue ejecutada en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, con fines de extradición, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.