Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI

México
/ 15 enero 2026
    Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
    Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. VANGUARDIA

Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, fue detenido en Sinaloa durante un operativo coordinado de fuerzas federales y es requerido por autoridades de Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa y quien es requerido por autoridades de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La detención se realizó en el estado de Sinaloa como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales, en el marco de las acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho y el combate a la delincuencia organizada.

GABINETE DE SEGURIDAD INFORMA SOBRE DETENCIÓN DE ‘EL CUBANO’ EN SINALOA

A través de una publicación en la red social X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura del presunto líder criminal y detalló los delitos por los que es investigado tanto en México como en Estados Unidos.

“En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Daniel Alfredo ‘N’, alias ‘El Cubano’, líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos. Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el @FBI”, informó el Gabinete.

OPERATIVO COORDINADO EN MAZATLÁN CULMINA EN LA CAPTURA DE ‘EL CUBANO’

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado conjunto en el que precisó las acciones que llevaron a la captura de Daniel Alfredo “N”.

De acuerdo con la dependencia, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron una orden de aprehensión contra el presunto líder criminal.

Las autoridades señalaron que, como resultado de labores de investigación e inteligencia, la orden de aprehensión fue ejecutada en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, con fines de extradición, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿QUIÉN ES DANIEL ALFREDO ‘N’, ALIAS ‘EL CUBANO’?

Según la información oficial, Daniel Alfredo “N” es identificado como líder de una célula criminal dedicada a la producción, transporte y distribución de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos. Además, las indagatorias lo ubican como operador financiero de la organización delictiva, encargado de realizar operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades federales indicaron que el detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición y es requerido por instancias de procuración de justicia en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención, a Daniel Alfredo “N” se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México, donde continuará el proceso legal y los trámites relacionados con su situación jurídica, incluidos los procedimientos vinculados a la solicitud de extradición.

Las autoridades no detallaron si existen más personas investigadas o detenidas en relación con esta célula delictiva, ni precisaron los tiempos en los que se resolverá su situación legal.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Extradiciones

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FBI
Sspc
Cártel de Sinaloa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

