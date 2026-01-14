¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero

Especulaciones, supuestas fechas y hasta una presunta lista de canciones rondaban las redes sociales desde mediados de 2025 sobre el regreso musical de BLACKPINK como grupo. Sin embargo, fue hasta este miércoles 14 de enero cuando se confirmó que el cuarteto lanzará nueva música el próximo 27 de febrero de 2026. “3.er miniálbum de BLACKPINK ‘Deadline’. 27 de febrero de 2026”, escribió la cuenta oficial de la agrupación en sus distintas plataformas de redes sociales. Tras el anuncio, los fanáticos de Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo comenzaron a celebrar que el material contará con una lista de canciones más amplia. Aunque no se trata de un álbum de larga duración, como se había especulado, la noticia confirma que la agrupación continuará activa como grupo.

¿QUÉ PASÓ CON BLACKPINK? Este lanzamiento representa una nueva etapa de reunión para BLACKPINK, que actualmente realiza su gira mundial ‘Deadline World Tour’, de manera intermitente y alternando con sus actividades individuales. Las últimas fechas oficiales del tour están programadas en Hong Kong, donde se presentarán los días 24, 25 y 26 de enero. A partir de ello, han surgido rumores sobre la posible adición de nuevas fechas tras el comeback musical. Las expectativas aumentaron luego de que el periodista deportivo y empresario Willy González asegurara que la agrupación podría presentarse en el Walmart Park de Monterrey en algún momento del año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

MÁS MÚSICA JUNTAS Y POR SEPARADO A este regreso grupal se suma que Jennie, Jisoo y Rosé han confirmado que se encuentran afinando los detalles finales de sus próximos lanzamientos en solitario, los cuales saldrían casi de manera paralela al nuevo miniálbum de BLACKPINK. La última vez que el cuarteto lanzó música inédita como grupo fue en julio de 2025, con el sencillo ‘Jump’, producido por Diplo, Teddy y 24, y con un video musical dirigido por Dave Meyers.