¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero

/ 14 enero 2026
    Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans. FOTO: YOUTUBE

Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo lanzarán uno de los regresos musicales más esperados del año

Especulaciones, supuestas fechas y hasta una presunta lista de canciones rondaban las redes sociales desde mediados de 2025 sobre el regreso musical de BLACKPINK como grupo. Sin embargo, fue hasta este miércoles 14 de enero cuando se confirmó que el cuarteto lanzará nueva música el próximo 27 de febrero de 2026.

“3.er miniálbum de BLACKPINK ‘Deadline’. 27 de febrero de 2026”, escribió la cuenta oficial de la agrupación en sus distintas plataformas de redes sociales.

Tras el anuncio, los fanáticos de Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo comenzaron a celebrar que el material contará con una lista de canciones más amplia. Aunque no se trata de un álbum de larga duración, como se había especulado, la noticia confirma que la agrupación continuará activa como grupo.

¿QUÉ PASÓ CON BLACKPINK?

Este lanzamiento representa una nueva etapa de reunión para BLACKPINK, que actualmente realiza su gira mundial ‘Deadline World Tour’, de manera intermitente y alternando con sus actividades individuales.

Las últimas fechas oficiales del tour están programadas en Hong Kong, donde se presentarán los días 24, 25 y 26 de enero. A partir de ello, han surgido rumores sobre la posible adición de nuevas fechas tras el comeback musical.

Las expectativas aumentaron luego de que el periodista deportivo y empresario Willy González asegurara que la agrupación podría presentarse en el Walmart Park de Monterrey en algún momento del año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

MÁS MÚSICA JUNTAS Y POR SEPARADO

A este regreso grupal se suma que Jennie, Jisoo y Rosé han confirmado que se encuentran afinando los detalles finales de sus próximos lanzamientos en solitario, los cuales saldrían casi de manera paralela al nuevo miniálbum de BLACKPINK.

La última vez que el cuarteto lanzó música inédita como grupo fue en julio de 2025, con el sencillo ‘Jump’, producido por Diplo, Teddy y 24, y con un video musical dirigido por Dave Meyers.

El tema debutó en el #1 del Billboard Global 200, alcanzó el #28 del Billboard Hot 100, y rompió récords en Spotify con más de 455 millones de reproducciones en un año, convirtiéndose en el sencillo de K-pop más escuchado en la plataforma y uno de los de mayor permanencia en el Billboard Global 200. Además, superó las 950 mil descargas en China y acumuló más de 29.3 millones de vistas en YouTube durante sus primeras 24 horas.

