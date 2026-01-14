América cae ante Atlético San Luis y sigue sin ganar en el Clausura 2026

Fútbol
/ 14 enero 2026
    América cae ante Atlético San Luis y sigue sin ganar en el Clausura 2026
    El Club América volvió a quedarse sin triunfo en el Clausura 2026 tras caer 2-0 ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes. FOTO: MEXSPORT

La expulsión temprana de Ramón Juárez condicionó el partido, mientras que el conjunto potosino aprovechó sus oportunidades para llevarse los tres puntos como visitante

El Club América volvió a quedarse corto en el Clausura 2026 y sumó otra noche complicada en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde cayó 2-0 ante Atlético San Luis. El resultado prolongó la racha sin victorias del conjunto azulcrema y dejó señales claras de los problemas que han marcado su arranque de torneo, especialmente en la generación ofensiva y en la gestión de momentos clave del partido.

Desde el inicio, América intentó asumir el control del balón, pero su dominio fue más territorial que profundo. La circulación careció de sorpresa y permitió que San Luis se acomodara con orden defensivo, cerrando espacios y apostando por transiciones rápidas. El encuentro cambió de manera significativa al minuto 20, cuando Ramón Juárez fue expulsado, situación que obligó al equipo de André Jardine a replantear su esquema y a jugar la mayor parte del partido con un hombre menos.

A pesar de la desventaja numérica, América logró sostener el empate en la primera mitad, aunque con un desgaste evidente. San Luis no aceleró de más y optó por un planteamiento paciente, consciente de que el paso de los minutos podía favorecerlo. Esa estrategia rindió frutos tras el descanso.

El primer gol llegó al minuto 52. Román Torres envió un centro preciso y Juan Manuel Sanabria apareció sin marca para conectar un cabezazo que superó al arquero americanista. La anotación reflejó la eficacia del conjunto potosino ante una defensa que no logró ajustarse a tiempo.

América buscó responder con modificaciones ofensivas. Los ingresos de Víctor Dávila y Brian Rodríguez pretendían darle mayor peso al ataque, pero las llegadas carecieron de claridad. Remates de Israel Reyes y del propio Dávila fueron bloqueados o desviados, manteniendo la tónica de un equipo que tiene dificultades para concretar sus aproximaciones.

El segundo tanto de San Luis llegó al minuto 67. Sébastien Salles-Lamonge desbordó por la banda y envió un centro que João Pedro transformó en gol con un disparo cruzado dentro del área. La jugada volvió a evidenciar los problemas defensivos del América, que no pudo contener la coordinación ofensiva del rival.

Con la ventaja asegurada, Atlético San Luis controló el desarrollo del partido. El ritmo se volvió más físico, con faltas constantes y jugadas a balón parado que exigieron a la zaga local. América mantuvo la posesión, pero sin generar peligro real, confirmando sus dificultades para dañar a equipos que se repliegan.

La derrota dejó preocupación en el entorno americanista, que sigue sin ver una respuesta clara en el Clausura 2026. La expulsión temprana condicionó el partido, pero también expuso carencias que se han repetido en jornadas anteriores. En contraste, Atlético San Luis sumó tres puntos valiosos como visitante y reforzó su confianza para lo que viene.

