América cae ante Atlético San Luis y sigue sin ganar en el Clausura 2026

El Club América volvió a quedarse corto en el Clausura 2026 y sumó otra noche complicada en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde cayó 2-0 ante Atlético San Luis. El resultado prolongó la racha sin victorias del conjunto azulcrema y dejó señales claras de los problemas que han marcado su arranque de torneo, especialmente en la generación ofensiva y en la gestión de momentos clave del partido.

Desde el inicio, América intentó asumir el control del balón, pero su dominio fue más territorial que profundo. La circulación careció de sorpresa y permitió que San Luis se acomodara con orden defensivo, cerrando espacios y apostando por transiciones rápidas. El encuentro cambió de manera significativa al minuto 20, cuando Ramón Juárez fue expulsado, situación que obligó al equipo de André Jardine a replantear su esquema y a jugar la mayor parte del partido con un hombre menos.

A pesar de la desventaja numérica, América logró sostener el empate en la primera mitad, aunque con un desgaste evidente. San Luis no aceleró de más y optó por un planteamiento paciente, consciente de que el paso de los minutos podía favorecerlo. Esa estrategia rindió frutos tras el descanso.