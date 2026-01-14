¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso

Este miércoles trascendió que dos ex empleadas de Julio Iglesias ya presentaron una denuncia ante la justicia española, luego de exponer en una investigación periodística, publicada este martes, haber sufrido presuntas agresiones y ataques sexuales por parte del icónico artista español. De acuerdo con la agencia AFP, desde el pasado 5 de enero se interpuso una denuncia contra Iglesias, la cual se encuentra actualmente en proceso de investigación, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre los hechos. El equipo legal de la organización Women’s Link es el encargado de representar a las denunciantes. El Ministerio Público aceptó que las comparecencias se realicen bajo la figura de testigos protegidos, ya que los presuntos hechos habrían ocurrido en 2021, en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

AMARGO MOMENTO PARA ELLAS La existencia de esta denuncia se dio a conocer tras la publicación de una investigación realizada por la cadena estadounidense Univisión en colaboración con el medio español elDiario.es. En ella, una exempleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta del artista denunciaron haber sido víctimas de agresiones, acoso sexual, violación en uno de los casos y vejaciones. Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante situadas en República Dominicana y Bahamas.

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, relató una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el reportaje de Univisión. La joven dominicana tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos. La otra denunciante es Laura, una fisioterapeuta venezolana de 28 años, quien también trabajó para el cantante. Según informó EFE, aunque las declaraciones podrían realizarse de manera remota debido a que las mujeres no residen en España, la Fiscalía mantiene el secreto de las diligencias preprocesales mientras determina si los hechos tienen relevancia penal. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querella ante los juzgados.

¿QUÉ DIJO JULIO IGLESIAS? Este miércoles, la revista ¡Hola! informó que logró contactar a Julio Iglesias, acusado por dos de sus exempleadas de presuntos delitos de agresión sexual. Aunque el cantante no ofreció declaraciones concretas, señaló que ya se encuentra asesorándose legalmente para defenderse. La publicación indicó que Iglesias expresó que aún no es el momento de hablar públicamente, ya que necesita orientación jurídica. No obstante, aseguró tener la convicción de que todo se aclarará. Por su parte, el diario Reforma dio a conocer que el impacto emocional y mediático de las denuncias ha sido devastador para el artista. “Es como si lo hubieran matado internacionalmente hablando, por su imagen”, señalaron fuentes cercanas a su entorno, subrayando que Iglesias es consciente del alcance global que ha tenido la investigación difundida por elDiario.es y Univisión.