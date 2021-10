Filtran audios de Laura Bozzo arremetiendo contra México y Televisa

Laura Bozzo, quien continúa en un proceso legal por delitos fiscales, vuelve a estar en el centro de la polémica una vez más, esto luego de que se filtraran unos audios en los que supuestamente arremete contra Yolanda Andrade, Televisa y contra México.

Aquí te compartimos lo que dijo.Fue en el programa Chisme No Like en donde se dieron a conocer los audios en los que la popular conductora peruana se refiere de forma despectiva a nuestro país y a la televisora mexicana en la que trabajó.

En las grabaciones se puede escuchar a Bozzo arremetiendo contra Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y hasta la conductora Yolanda Andrade.

En cuanto al ex ejecutivo de Televisa Pepe Bastón y a su esposa la actriz Eva Longoria fueron insultado por la peruana debido a que, según ella. nunca la quisieron, motivo por el que los catalogó como “gente de mierda”.

“Son gente de mierda ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”, expresó la peruana.

Además, Bozzo afirmó que tuvo varios logros en Televisa, pero que estos fueron solo gracias a ella y a su trabajo, pero que la televisora nunca la apoyó. “Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”, señaló Laura Bozzo.

Además, también hay un audio en el que Laura ataca directamente a Yolanda Andrade por haber hablado sobre la supuesta bisexualidad de Verónica Castro.

“A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja”, afirmó la peruana.A pesar de que Laura Bozzo llegó a México luego de sufrir fuertes problemas legales en Peru, y aún cuando consiguió trabajo en las dos televisoras más importantes del país, Laura expresó en los audios filtrados que vivir aquí era una “pesadilla” para ella.

“Es una verdadera pesadilla vivir acá”, expresó.