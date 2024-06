¿Fuera de peligro? Hospitalizan de emergencia a Coque Muñiz por bronconeumonía

“Tengo un problema de bronquios. Con los cambios de clima, que estaba frío y calor; entonces me vino un dolor muy fuerte”, expresó en un video difundido por el medio antes mencionado.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DEL ‘COQUE’ MUÑIZ?

En dicho material Muñiz expresa que, a pesar de sus dolencias, se encuentra estable aunque internado por una bronconeumonía que lo aquejó al final de su presentación.

“Me trajeron para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable”, añadió a sus declaraciones, descartando cualquier peligro.