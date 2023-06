“Estoy muy emocionado y agradecido por este reconocimiento a mi labor. Me siento sobre todo agradecido con quienes han apoyado de alguna manera mi formación, que han visto algún destello de potencial en mí y me han invitado a aprender más, a adentrarme en el tema, en su arte o el de los demás, que no me han cerrado las puertas ante algún tropiezo y a entregar un trabajo de calidad”, recordó Marines.

Agregó que el triunfo es un estímulo en su carrera profesional. “Este premio me motiva a seguir por ese mismo camino”, expresó Mauro tras recibir la noticia de su reconocimiento.

A DETALLE

Según la UAdeC en esta edición del premio compitieron 106 periodistas con 193 trabajos del ámbito cultural.

Los trabajos fueron publicados del 1 de abril de 2022 al 2 de abril de 2023 y fueron evaluados, según el comunicado de la universidad bajo los criterios de observancia de las características del género en el que participan, contribución a la promoción de la cultura, novedad del tema presentado, originalidad en el tratamiento de la información y claridad expositiva.

Entre otros ganadores destacaron reportajes y trabajos en la prensa escrita, televisión y radio.